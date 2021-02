Fundamentet på plads: Første station på letbanen

Se billedserie Byggeleder Cihad Dönmez fra Hovedstadens Letbane på fundamentet til letbanens første station. Foto: Kenn Thomsen

Vestegnen - 07. februar 2021 kl. 18:11 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Der bliver 29 stationer, hvor passagererne kan stå af og på den kommende letbane mellem Ishøj og Lundtofte.

Den første station, der bygges, er Glostrup Ejby, som er placeret ved Nordre Ringvej omkring Ejbydalsvej.

- Siden efteråret har vi udført bundsikring, sørget for afvanding, støbt fundamenter til perronerne og har forberedt installationer, forklarer byggepladsleder Cihad Dönmez fra Hovedstadens Letbane.

Selv om byggepladsen på en blæsende og våd vinterdag minder lidt om et månelandskab, så er det tydeligt at fornemme, hvordan det færdige resultat kommer til at se ud.

Stationen Glostrup Ejby vil få en perron i hver side, og letbanetogene holder så i midten.

- Vi har forberedt alle installationer. Her skal der være rejsekort-automater, her skal informationstavlerne stå, og her skal halvtag og ventefaciliteter placeres, siger byggepladsleder Cihad Dönmez og peger på de mange trækrør, der stikker op af betonen. Artiklen fortsætter under billedet

Får erfaringer Næste fase er, at selve perrondækket hejses på plads og lægges oven på fundamentet.

Efterfølgende skal letbanestationen forsynes med halvtag, bænke, lys, håndlister, infostander, passagerinformation og overgange mellem perron og terræn, trafikværn og alt det andet, som hører til en letbanestation.

Den ene af de to perroner vil være færdig senest i juni. Det bliver letbanens første station, og erfaringerne herfra vil kunne bruges ved byggeriet af de øvrige stationer.

At valget er faldet netop på Glostrup Ejby Station skyldes blandt andet, at der er god plads omkring stationen. Den ligger ved Nordre Ringvej på strækningen mellem Jyllingevej og Ejby Industrivej, og her kan der arbejdes, uden det skaber større gener for trafikken. Artiklen fortsætter under boksen

Letbanen på Vestegnen Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs.



Letbanen skal gå langs Ring 3 mellem Ishøj og Lundtofte i Lyngby, og betjener undervejs Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, Albertslund og Rødovre.



Letbanen ventes at få 13-14 millioner passagerer om året.



Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen samt på søn- og helligdage.



Letbanens tophastighed ligger på 70 kilometer i timen, men gennemsnitsfarten vil være på cirka 30 kilometer i timen, inkl. stop ved stationer. Det vil sige, at turen fra Ishøj til Lundtofte vil tage cirka en time.



Letbanen vil køre på strøm, som er én af de mest miljøvenlige ressourcer.



Letbanetogene vil have plads til cirka 260 passagerer. Det svarer til passagererne i cirka fire bybusser.



Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.



Ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane er Region Hovedstaden, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Rødovre Kommune, Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Hvidovre Kommune og Høje-Taastrup Kommune.



Letbanen skal anlægges af de danske entreprenører Aarsleff, CG Jensen og M.J. Eriksson. Transportsystemet (tog og jernbaneinfrastruktur) leveres af Siemens Mobility og Aarsleff Rail, og drift og vedligehold skal varetages af Metro Service.

Den gode plads gør det nemmere for de entreprenører, der skal arbejde sammen i området.

Det er muligt at hente erfaringer fra byggeprocessen, uden at »forstyrre« omgivelserne, og det er samtidig en fordel at bygge prototypen på et blivende sted, for at se den indarbejdet i området på et så tidligt stadie som muligt. Det gælder blandt andet i forhold til stier, krydsning af letbanen mm.

Hvis man som passager skal fra den ene side af letbanestationen til den anden, så sker det ikke via en tunnel eller bro. På nogle stationer - blandt andet Glostrup Ejby Station - vil der i hver ende af stationen være en krydsning hen over sporene for fodgængere og cyklister.

Der vil ved alle letbanens stationer være lysregulering, som en sikkerhed for fodgængere og cyklister. Det er kun ganske få steder - mellem stationerne - at der er mulighed for at krydse sporet/vejen for fodgængere og cyklister, uden der er signaler. Her vil man som altid skulle se sig for, inden man krydser vejen/sporet.

Stationer bliver næsten ens Hver perron på Glostrup Ejby Station bliver knapt 40 meter lang og 2,45 meter bred. Selve perronen er knapt 35 meter lang og hertil kommer ramperne i hver ende. Ramperne snævrer ind, så de i bunden er godt to meter brede.

Letbanens stationer er som udgangspunkt ens og genkendelige, men stationerne bliver tilpasset lokalområdet. Nogle steder, som på Glostrup Ejby Station, er der sideperroner med skinnerne i midten, på andre stationer er perronerne samlet til en ø, som letbanetogene kører på hver sin side af.

Kigger man godt efter på billederne fra stationen Glostrup Ejby, vil man opdage at perronen hælder nedad i begge ender. Det er der en god forklaring på. Artiklen fortsætter under billedet

Perronen er hævet over terræn, så der er nem adgang fra perronen og ind i letbanetoget. Rampen i enden af perronen skal lette adgangen til stationen for passagerer, som ikke kan benytte trapper, fx kørestolsbrugere, passagerer med barnevogne, og lignende.

Test med letbanetog Det varer nogle år, før det er muligt at teste stationen med letbanetog. Hovedstadens Letbane fortæller, at Glostrup/Ejby Station vil blive testet med tog i 2024.

Her vil det første tog blive trukket ud på strækningen og testet på strækningen mellem Glostrup Station og kontrol- og vedligeholdelsescenteret, der ligger i Glostrup på hjørnet af Nordre Ringvej og Ballerup Boulevard.

I første omgang vil toget blive trukket af et køretøj på skinner. Efterfølgende vil toget køre selv med højere og højere hastigheder og til sidst med fuld last i form af sandsække, som det også kendes fra metroen. Dette simulerer vægten af passagerer.

Den egentlige prøvedrift, hvor man tester letbanen med personale og kører som normalt - dog uden passagerer - er planlagt til 2025.