Fuldt hus i Ejbybunkeren - med afstand

På grund af Covid-19 var det nødvendigt at aflyse rigtig mange aktiviteter og arrangementer. Noget blev gennemført, først og fremmest udendørs arrangementer. Det blev dog som helhed en Rødovredag i et noget anderledes format. Rødovre Rådhusplads, som plejer at summe af liv og mennesker, var denne lørdag helt tom.

Ejbybunkeren er et helt unikt sted, der både er fortællingen om tiden under den kolde krig, og om befæstningsværket Vestvolden. Et stort antal børn og voksne besøger hvert år stedet, og via skoletjenesten kommer 4-5.000 skolelever til Ejbybunkeren hvert år.