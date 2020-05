Fuld plade: Dyt i hornet og tænd katastrofeblinket

For klubberne handler det om at skabe noget adspredelse i en tid, hvor mange aktiviteter stadig er sat på pause, og hvor der fortsat er mange restriktioner. En situation, der også har stor indflydelse på klubbernes økonomi.

- Frivillige og ulønnede ledere fra de tre klubber laver alt arbejdet, og vi håber selvfølgelig at tjene lidt penge til klubkasserne i denne mærkelige tid, hvor coronaepidemien på et eller andet niveau får indflydelse på foreningernes årsregnskaber, siger Carsten Werge, der er bestyrelsesmedlem i Hvidovre Badminton Club.

Han er også kendt som fodboldkommentator, og hans opgave under bankoarrangementerne er at være nummeroplæser og speaker.

Modellen er, at folk køber en adgangsbillet, fylder deres bil med familie/venner, ankommer til arrangemetet, og via deres bilradio kan de på en særlig frekvens på FM-båndet følge med i bankonumrene.

På hver af de tre arrangements-dage er der gevinster for cirka 20.000 kroner, som primært er skaffet via samarbejde med lokale erhvervsdrivende, som har valgt at støtte initiativet.

Der spilles 10 spil efter de almindelige bankoregler: Der er altså præmier for én række, to rækker og fuld plade, ligesom der er udsigt til en sjov sidegevinst til nabobilen, når man får banko.

Parkeringsvagter vil sørge for at hjælpe banko-gæsterne på plads. Det er som udgangspunkt forbudt at forlade bilen under spillet, toiletbesøg er dog undtagelsen. Det vil ikke være muligt at forlade pladsen i bil, før arrangementet er færdig.