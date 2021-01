Frygter angreb: Indfører opholdsforbud

Vestegnens Politi har torsdag aften udstedt et opholdsforbud på dele af adressen Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby.

Baggrunden for forbuddet er, at politiet på grundlag af en verserende, voldelig konflikt mellem rockergruppen Bandidos MC og bandegrupperingen NNV-Gruppen er af den opfattelse, at der er en betydelig risiko for et angreb på ejendommen, som blandt andet tjener som opholdssted for Bandidos, hvilket kan være til fare for personer, der bor eller opholder sig i nærheden.

- Vi lukker stedet for at begrænse risikoen for et angreb på stedet og for dermed at medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for de borgere, som bor, lever og kommer i området. Med et opholdsforbud gør vi ejendommen mindre egnet som potentielt angrebsmål, da der selvsagt ikke må være personer på stedet, siger fungerende politiinspektør Peter Malmose fra Vestegnens Politi.