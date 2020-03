Bjarne Hansen opfordrer alle, der vil hjælpe med at handle for en medborger, til kontakter ham på Facebook. Privatfoto

Frivillige vil købe ind for folk med dårligt helbred

Vestegnen - 11. marts 2020 kl. 17:09 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det drejer sig om, at vi skal hjælpe hinanden nu.

Sådan lyder den helt klare melding fra Bjarne Hansen fra Rødovre, efter flere i Danmark er konstateret smittet med coronavirus.

Og ikke mindst efter myndighederne har understreget, at vi skal passe godt på dem med dårligt helbred.

- Der bliver lavet en masse tiltag lige nu. Specielt de ældre bliver mere og mere bange, siger Bjarne Hansen.

Han har været i kontakt med folk, der enten har nedsat lungefunktion eller dårligt immunforsvar på grund af kemoterapi.

- Og de turde ikke gå uden for døren for øjeblikket. Og så sagde jeg, at nu går vi i gang med et eller andet her, fortæller Bjarne Hansen.

I gang med at samle en gruppe Derfor er han nu gået i gang med at samle en gruppe af frivillige, som kan købe ind for dem, der af helbredsmæssige årsager ikke har mod på at bevæge sig ud blandt mange mennesker lige nu.

- Hvis de ikke har en familie, der kan hjælpe med at handle, så ville det være dejligt, hvis der kunne komme en nabo eller genbo og lige hjælpe uden at have kontakt, lyder det fra initiativtageren.

Han skrev derfor ud i Rødovre-gruppen på Facebook tirsdag aften. Og det gav pote.

- Der er seks allerede nu, der har meldt sig under fanerne, som også gerne vil hjælpe med at komme ud at handle forskellige steder i Rødovre, siger Bjarne Hansen og tilføjer:

- Al hjælp er pragtfuldt. At folk har overskud til det.

Varerne stilles foran døren Han har ikke styr på samtlige detaljer i tiltaget endnu, men tanken er, at dem, der har brug for hjælp til at handle, kontakter Bjarne Hansen på Facebook.

Og så koordinerer han med de frivillige, der har meldt sig.

- Først skal de sprittes af inden de går ind i butikken. De kommer til at bruge en plastikpose - desværre i de her tider med hensyn til miljøet. Så får man en besked via telefonen fra den, der ønsker at få købt ting ind, forklarer Bjarne Hansen.

Varerne vil efter planen så blive sat uden for døren hos den, der har bestilt dem.

Gid det må brede sig Men detaljerne er stadig ved at blive pudset af - lige nu håber Bjarne Hansen bare, at ideen vil brede sig.

- Så kan der måske være andre i andre landsdele, der gør det samme, siger Bjarne Hansen.

Er du også interesseret i at handle for ældre medborgere eller andre med et dårligt helbred, så skal du bare skrive til Bjarne Hansen på Facebook.

Det samme gælder, hvis du bor i Rødovre og ikke kan komme ud at handle af helbredsmæssige grunde.

