Frivillige skal gøre en forskel for indlagte demenspatienter

Vestegnen - 08. marts 2020

Et pilotprojekt om at få frivillige tryghedspersoner til at støtte patienter med demens under indlæggelse på hospitalet er i sin opstartsfase - og på Vestegnen mangler man frivillige tryghedspersoner.

Det kan være en utryg oplevelse som demensramt at blive indlagt på et hospital. Alene det at være væk fra sine vante omgivelser i hjemmet eller plejecentret kan være nok. Dertil kommer fremmede ansigter i form af personalet på hospitalet og at man på grund af sin demenssygdom måske ikke hele tiden er klar over årsagen til, at man er indlagt på et hospital og hvad dette medfører af undersøgelser og behandling.

På denne baggrund er der med finansloven 2019 blevet bevilget midler til et projekt hos Nationalt Videnscenter for Demens, hvor frivillige mennesker, kaldet tryghedspersoner, på forsøgsbasis skal støtte demensramte patienter under deres indlæggelse.

Otte hospitaler i Danmark gør i øjeblikket klar til at tilbyde tryghedspersoner til mennesker med demens.

En af de afdelinger, der deltager i projektet, er Geriatrisk Sengeafsnit, der organisatorisk hører under Hvidovre Hospital, men fysisk befinder sig på Rigshospitalet i Glostrup.

Geriatrisk Sengeafsnit samarbejder med Røde Kors' lokalafdeling i Glostrup om at finde frivillige på Vestegnen, der vil deltage som tryghedspersoner. Der skal helst mellem 20 og 30 frivillige til, som kan supplere hinanden som tryghedspersoner.

Tryghedsperson-projektet ligger nært op andet frivilligt arbejde hos Røde Kors, hvor man har fokus på at komme ensomhed til livs.

- Overordnet er formålet med tryghedspersonerne at støtte ensomme og sårbare demente, der er indlagt, samt deres pårørende. I projektet vil vi være med til at indhente erfaringer fra brugen af tryghedspersoner, og så skal tryghedspersonerne bidrage til mindre ensomhed og mere tryghed hos patienterne, når de på hospitalet er væk fra deres hverdags rammer, siger Henning Richard Jensen, der er formand for Røde Kors Glostrup.

Han forklarer, at tryghedspersonerne således har en social og tryghedsskabende funktion, og eksempelvis kan være til stede, når de nærmeste pårørende ikke har mulighed for det. Som tryghedsperson skal man ikke nødvendigvis agere bisidder, men ganske enkelt være til stede, hvis den demensramte ønsker det.

Bliver tilkaldt - Tanken med de frivillige er, at vi laver en tilkaldeordning. Så bliver der sendt en besked ud blandt de frivillige om, at på onsdag har vi brug for en tryghedsperson mellem klokken 10 og 11, og så kan de frivillige melde sig til den konkrete opgave, fortæller Henning Richard Jensen.

Opbygningen er i den henseende anderledes end et andet tilbud, der tidligere har været hos Røde Kors Glostrup, hvor en gruppe frivillige besøgte patienter og hyggede med dem i en opholdstue på en fast ugedag.

Det er ikke indledningsvist planen, at man vil matche en patient til en fast tryghedsperson, som man eksempelvis gør med besøgstjenesten.

Netop det med mange skiftende ansigter, er ikke nødvendigvis en hensigtsmæssig kombination med en demensdiagnose. Men det er blandt andet derfor, at konceptet skal prøves af som pilotprojekt.

- Det er nogle af de ting, der skal prøves i projektet. Om det lykkes, må tiden vise. Men det håber jeg, for det ville være rigtig godt, hvis tryghedspersonerne kan gøre en forskel, siger Henning Richard Jensen.



Røde Kors Glostrup og Geriatrisk Sengeafsnit samarbejder om at få frivillige tryghedspersoner som en slags besøgsvenner hos afdelingens indlagte demensramte patienter.



- Det er vigtigt at sige, at der vil være undervisning, hvor de frivillige bliver klædt på til opgaven som tryghedspersoner i forhold til viden om demens og hvordan de kommunikerer med og tackle mennesker med en demenssygdom, siger Røde Kors-formanden.

Den første undervisning af kommende tryghedspersoner begynder i marts.

En ekstra gevinst Set fra personalets side, glæder man sig på Geriatrisk Afdeling til samarbejdet med tryghedspersonerne.

- Jeg håber, at vi som personale på Geriatrisk Afdeling kan etablere et godt og varigt samarbejde med de frivillige i afsnittet, som kan være til gavn for patienterne, siger afdelingssygeplejerske Camilla Jellesmark, der arbejder på Geriatrisk Afdeling og sammen med aktivitetsleder fra Røde Kors Glostrup Fadime Mizrak og en håndfuld andre udgør ankerpersonerne i den lokale del af pilotprojektet.

- En hospitalsindlæggelse er ofte en strabadserende oplevelse, når man har en demensdiagnose, og det kræver ekstra ressourcer både hos patient og pårørende, siger Camilla Jellesmark.

- De frivillige skal være en »ekstra gevinst« ved det at være indlagt, når man har en demenssygdom. Personalet har allerede gode erfaringer i samarbejdet med frivillige patientstøtter fra Røde Kors, og nu kan vi rette indsatsen mod en særligt skrøbelig patientgruppe, fortsætter hun.

Hun peger på flere konkrete opgaver, som tryghedspersonerne kan løse.

- Det kan være gåture i eller uden for afdelingen, ned i kiosken, ud i haven. Sidde og hyggesnakke, læse højt fra avisen, lægge puslespil, spille et spil og så videre. Gå med til undersøgelse og vente sammen med patienten, siger hun.

Patienterne skal sige ja Det er ikke blot hukommelsen, det går ud over, når man har en demenssygdom. Evnen til kommunikation med omverdenen nedbrydes også gradvist, og det er et element, der også tænkes ind i pilotprojektet - heriblandt i den indledningsvise undervisning af de frivillige.

- Vi underviser de frivillige tryghedspersoner og har individuelle samtaler med alle, før de begynder i afdelingen, særligt i forhold til kommunikation og hvordan de kan støtte patientens realitetsopfattelse på en måde, så det er tryghedsskabende. Det kan for eksempel være støttende for patienten at få fortalt, at det er onsdag eftermiddag, og vi er på hospitalet, og at dem, der ligger i de andre senge også er patienter, der er ved at blive hjulpet med at blive raske, eksemplificerer afdelingssygeplejersken.

I forhold til i det hele taget at få besøg af en person, man ikke kender i forvejen, fortæller Camilla Jellesmark, at præsentationen af tryghedspersonen er vigtig.

De demensramte patienter skal også takke ja til besøg af de frivillige tryghedspersoner.

- Patienterne skal acceptere besøg af en fremmed frivillig »besøgsven«, og de kan selvfølgelig til enhver tid sige nej tak - med ord eller på anden vis, siger Camilla Jellesmark.

Hvis det skulle ske, at en patient med demens alligevel reagerer med utryg adfærd, er der en klar procedure hos personalet for at genskabe ro hos den demensramte.

- Tryghedspersonen trækker sig, og vi skaber ro hos patienten igen. Tryghedspersonen tilbydes også sparring hos personalet og hos Røde Kors, siger hun.

Projektet med tryghedspersoner løber frem til 2022.

Hvis man ønsker at være frivillig tryghedsperson for demensramte patienter på Geriatrisk Sengeafsnit, der fysisk holder til på Rigshospitalet i Glostrup, kan man kontakte Røde Kors i Glostrup på mailadressen: glostrup.patientstotte@rodekors.dk