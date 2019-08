Se billedserie Ivan Warrer og Knud Tietgen Lund inviterer inden for i Kulturhuset Birkelundgaard.

Send til din ven. X Artiklen: Frivillige med musik i Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frivillige med musik i

Vestegnen - 09. august 2019 kl. 06:56 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er alene frivillige, der holder kulturhuset Birkelundgaard i gang. Her kan gæsterne få oplevelser og en stemning, som ikke findes andre steder.

Kulturhuset Birkelundgaard er et godt eksempel på, hvor langt man kan nå med frivilligt arbejde, hvis engagement, kreativitet og idérigdom er stort nok.

På ti år har Kulturhuset Birkelundgaard udviklet sig til et betydende kultursted på Vestegnen, og dermed er en drøm gået i opfyldelse. De frivillige afvikler 20-22 arrangementer om året, og et sted mellem 170 og 250 gæster kigger hver gang inden for i den hyggelige lade på Birkelundgaard, hvor der er plads til scene, stole og andre publikumsfaciliteter. Gæsterne kommer fra både Albertslund og omegn.

- Vi kan godt lide at arbejde med temaer, når vi sammensætter programmet. Her i efteråret har vi valgt at fokusere på den amerikanske musik i perioden fra 1940 til 1969, fortæller konstitueret formand Ivan Warrer og presseansvarlig Knud Tietgen Lund.

Det betyder, at publikum kan opleve koncerter som Elvis On My Mind, The Man in Black (Johnny Cash), Tina Turner Jam og Woodstock '69.

Godt ry og stigende kendskab Som navnet udtrykker det, så ligger kulturhuset i en gammel gård ved Damgårdsvej i Albertslund.

Kommunen brugte laden til magasin, indtil en gruppe frivillige fik idéen om at bruge stedet til et kulturelt mødested. Det særlige ved Kulturhuset Birkelundgaard er, at det er vokset »nedefra« og så har udviklet sig. Det er simpelthen en idé, skabt af ildsjæle, der er blomstret.

I dag er laden blevet moderniseret, og fungerer som et smukt koncertlokale med en fremragende akustik. Her har publikum mulighed for at komme helt tæt på kunstnerne i unikke rammer, og Birkelundgaard er blevet kendt som et koncertsted, hvor der er et tæt samspil mellem kunstnerne på scenen og de op til 300 gæster, der er plads til.

Senest er kulturhuset blevet opgraderet med nye toiletfaciliteter, og der arbejdes lige nu med at indrette køkkenfaciliteter.

Birkelundgaards popularitet er bare vokset gennem årene. Der er i dag 6-700 medlemmer af foreningen bag kulturhuset - hvilket er en markant stigning inden for de seneste år.

Dialog og nærhed Det er alene frivillige hjælpere, der står for det praktiske, når arrangementer skal forberedes og afholdes. Der er en fast gruppe på cirka 35 frivillige, som er aktive.

- Der er et godt sammenhold og fællesskab i gruppen af frivillige hjælpere, som jo også synes det er sjovt og givende at være med, og som kan lide den sociale kontakt, det giver, fortæller Ivan Warrer og Knud Tietgen Lund.

Det er ikke et problem at skaffe frivillige - der kommer løbende nye frivillige ind i gruppen.

- Vi er nu oppe på godt 20 arrangementer om året, og det passer med det antal frivillige, der er aktive. Så vi synes vi har den rigtige størrelse, siger Ivan Warrer og Knud Tietgen Lund.

Det handler nemlig også om, at der er plads til dialog og nærhed. Det gælder i forhold til kunstnere og samarbejdspartnere, i foreningen og i gruppen af frivillige.

Foreningen bag Kulturhuset Birkelundgaard har en låneaftale med Albertslund Kommune, der omfatter laden, haven og gårdspladsen, og der er arrangementer alle tre steder. Den nuværende aftale med kommunen løber frem til udgangen af 2020.