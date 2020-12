Frivillige hjælper til på »Store Vaccinationsdag«

Se billedserie Formand for social- og sundhedsudvalget i Ishøj, Merete Amdisen roser den frivillige indsats. Hvis der er brug for det, giver hun selv en hånd med.

Vestegnen - 26. december 2020 kl. 18:01 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Søndag den 27. december fra klokken 9 vil beboere og personale på plejehjemmet Kærbo i Ishøj, som nogle af de første i landet, blive vaccineret mod Covid-19.

Lørdag kort før klokken 06 modtog Statens Serum Institut de første doser corona-vacciner, som nu skal fordeles mellem fem byer i landet, efter der er foretaget kontrol. Disse byer er blandt andet udvalgt på baggrund af smittetryk, og da netop Ishøj har et meget højt smittetryk, er beboere og personale på kommunens to plejehjem udvalgt til som nogle af de første i landet at kunne blive vaccineret mod Covid-19.

Tallene kan ændre sig »på dagen«, men som udgangspunkt skal 73 beboere og 33 medarbejdere vaccineres på plejehjemmet Kærbo. Også søndag skal 23 beboere og syv medarbejdere vaccineres på plejehjemmet Torsbo.

Det er praktiserende læger fra Ishøjcentrets Læger, som er tilknyttet plejehjemmene Kærbo og Torsbo, som foretager vaccinationerne.

Vaccinationerne kommer til at foregå i lokaler, der er særligt indrettet til formålet. Den enkelte beboer følges frem og tilbage, og efter vaccinationen er foretaget, vil beboerne blive observeret i et kvarter.

Der er tale om en større opgave. Til at bakke op er der cirka ti frivillige medarbejdere fra Ishøj Kommune.

I sommer blev medarbejdere fra forskellige områder i Ishøj Kommune uddannet til at kunne give en hånd med, hvis hjemmeplejen i Ishøj var i risiko for at blive »lagt ned« på grund af sygdom. Cirka 120 medarbejdere meldte sig frivilligt og fik et grundlæggende kursus, så de var rustet til opgaven. Det er ti af disse frivillige, der nu har sagt ja til at hjælpe ved vaccinationen af de ældre beboere.

- Jeg synes det er sejt, at de på en fridag i julen møder ind for at give en hånd med. Det skal de have al mulig ros for, og jeg synes det siger meget om det sammenhold, vi har i Ishøj, siger formand for social- og sundhedsudvalget i Ishøj, Merete Amdisen.

- De frivillige kan blandt andet medvirke til at følge beboerne til og fra vaccinationerne, og efterfølgende observere, tilføjer hun.

Merete Amdisen har i øvrigt selv meldt sig som frivillig til at få en række praktiske opgaver til at glide, og hun træder til, hvis der skulle blive behov for det i løbet af søndag formiddag.

Der er nemlig ikke tvivl om, at vaccinationerne i Ishøj vil få stor opmærksomhed fra blandt andet medierne, da det er nogle af landets første stik mod Covid-19.