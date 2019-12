Alle kan være med, når Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk inviterer til nytårs-gåtur - og det er gratis at deltage. Bare mød op den 1. januar kl. 14.00 ved Roklubben, Tangloppen ved Ishøj Strand. Illustration: Benedikte Cæcilie H. Hansen/Hjerteforeningen

Frisk start på det nye år

Vestegnen - 26. december 2019 kl. 14:51

Hvis man vil have en frisk, sund og hyggelig start på det nye år, så er det bare om at møde op, når Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk inviterer til nytårs-gåtur den 1. januar.

Gåmotion er hyggeligt, det er godt for hjertet, og så er det nemt at komme i gang med. Samtidig er nytårsgåturen en god mulighed til, at familie, venner og naboer mødes for at ønske hinanden godt nytår og tage de første sunde skridt ind i det dugfriske år.

Turen starter den 1. januar kl. 14.00 ved Roklubben, Tangloppen ved Ishøj Strand. Borgmester Ole Bjørstorp byder velkommen. Derefter går deltagerne en tur i strandparken - i et tempo, hvor alle kan være med. Når deltagerne har fået lidt motion og frisk luft, vender man tilbage til Roklubbens lokale, hvor der bydes på en kop kaffe og Gl. Dansk.

- Gåmotion styrker hjertet. Aktive skridt er med til at sænke både kolesteroltallet, blodtrykket og vægten, og så er det nemt at gå. Du behøver blot at snøre et par gode sko og gå ud ad døren - så er du i gang, Vi ved, at et aktivt liv sammen med andre bidrager positivt til vores mentale sundhed. Desuden er det nemmere at fastholde en sund og aktiv livsstil i et fællesskab. Det er motiverende, sjovt og hyggeligt at gå sammen, siger Anne Kaltoft, Hjerteforeningens adm. direktør.

Opfordringen fra Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk er derfor at tage en ven under armen og gå med på årets første gåtur den 1. januar.

Har man lyst til at gå mere, kan man vælge at gå for at få en hjertestarter til sit lokalområde ved Hjerteforeningens landsuddeling den 3. maj 2020. Læs mere på www.landsuddeling.dk