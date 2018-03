Retten i Glostrup har frifundet en 43-årig mand for vold under hundeluftning. Foto: Bjørn Armbjørn

Frifundet for vold under hundeluftning

Vestegnen - 14. marts 2018

En 43-årig mand fra Albertslund blev tirsdag den 13. marts frikendt for vold mod en 38-årig kvinde, da de begge var ude for at lufte deres hunde i et boligkvarter i Albertslund.

Retten i Glostrup ville ikke dømme manden alene på kvindens forklaring om, at hun blev slået.

En dag i januar, omkring midnat, var den 43-årige mand ude at lufte sin hund og dennes hvalp. En 38-årig kvinde, som bor i samme kvarter, gik samtidig ud for at lufte sin hund. Der har tidligere været kontroverser mellem de to omkring deres hunde. Kvinden var utilfreds med, at manden ikke havde si­ne hunde i snor.

Da kvinden denne aften bemærkede, at hvalpen, som ikke var i snor, kom løbende mod hende, tog hun sin lille hund i favnen. Manden kom hen til hende, og der opstod en diskussion.

Manden og kvinden var uenige om, hvad der herefter skete. Kvinden forklarede i retten, at manden slog ud efter hende og ramte hende på næsen med sin håndflade. Manden forklarede, at kvinden var gået frem imod ham med sin lille hund i favnen, og at den lille hund er kendt for at bide alt og alle. Han skubbede derfor til kvindens skulder for at holde hende væk.

Der var ingen vidner til episoden. Kvinden var efterfølgende på skadestuen og det fremgik af lægeerklæringen, at der ikke kunne konstateres nogen skader på kvindens næse.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi havde tiltalt den 43-årige mand for vold, ved at have slået kvinden med flad hånd på næsen.

Retten i Glostrup frifandt dog manden for vold. Retten fandt, at kvindens forklaring alene ikke var tilstrækkeligt bevis for at anse manden for skyldig.