Frifundet for vold mod lærer

Østre Landsret har lagt til grund, at den 34-årige mand var ophidset, og at han ramte læreren to gange, da han forsøgte at få fat i den elev, som havde givet hans søn buksevand. Retten mener imidlertid ikke, at den 34-årige havde forsæt til at slå læreren, og derfor er den 34-årige blevet frifundet for at have udøvet vold.