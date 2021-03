Se billedserie 60-årige Michael Buch-Barnes har selv boet stort set hele livet i Brøndby Strand: - Det handler om mennesker og det handler om fællesskab. Her er han ved ældreboligerne, hvor Brøndby Boligselskab har tilknyttet en social vicevært. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fremtidens Brøndby Strand: - Det handler om mennesker

Vestegnen - 24. marts 2021 kl. 06:49 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Lige om lidt begynder nedrivningen af fem højhuse i Brøndby Strand - og derefter skal der ske en omfattende renovering. Alt sammen skal bane vej til et endnu mere attraktivt boligområde, som beboerne er stolte af at bo i, og som opfattes positivt i omverdenen.

- Denne her plan skal sidde lige i skabet. Jeg tror det er sidste skud i bøssen for Brøndby Strand, så vi for alvor kan få vendt udviklingen. Vi har haft helhedsplaner og renoveringer i mange år - det her skal bare lykkes.

Sådan lyder det fra Michael Buch-Barnes, der både er medlem af Brøndby Kommunalbestyrelse, afdelingsformand og formand for organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab, der er en central spiller i »Fremtidens Brøndby Strand«. En kæmpe plan for hele udviklingen af Brøndby Strand-bydelen, sat i gang i et samarbejde mellem de almene boligorganisationer, Brøndby Kommune, borgerne, grundejerforeninger, foreningsliv, de private erhvervsdrivende med flere.

Bydelen vokser Udgangspunktet er i virkeligheden positivt. Generelt er der stor tilfredshed med at bo og leve i Brøndby Strand, og udskiftningen af beboere ligger på seks-otte procent om året. Samtidig er der årelange ventelister på at få en bolig i Brøndby Strand - der er seks til otte års ventetid på en lejlighed i højhusene og fire-fem års ventetid i lavhusene. Artiklen fortsætter under boksen

Den store plan for Brøndby Strand Helhedsplanen for Brøndby Strand - også kaldet HP4, fordi det er helhedsplan nummer fire - omfatter nedrivning af fem højhuse, og planen indeholder også en stor renovering af de resterende syv højhuse, af lavhusene og af de store fællesarealer, der tilsammen udgør Brøndby Strand Parkerne.



Samtidig er et nyt samarbejde omkring en kæmpe byudvikling af hele Brøndby Strand-bydelen sat i gang mellem de almene boligorganisationer, Brøndby Kommune, borgerne, grundejerforeninger, foreningsliv, de private erhvervsdrivende med flere, om kommunens projekt »Fremtidens Brøndby Strand«.



I det projekt bliver nedrivningen af højhusene og mulighederne for udnyttelsen af de tomme grundarealer en vigtig del.



Højhusene rives ned i perioden fra 2021-2023.



Bag helhedsplanen står Brøndby Almennyttige Boligselskab, Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Tranemosegård og Brøndby Boligselskab.



Renoveringen af Brøndby Strand Parkerne er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter, og det forventes, at helhedsplanen løber op i mindst fire milliarder kroner.

- Flere og flere vil gerne bo på Vestegnen og i Brøndby Strand. Derfor forventer vi også, at bydelen vil gå fra de nuværende cirka 15.000 beboere og til cirka 18.000 beboere over en årrække, siger Michael Buch-Barnes, der selv har boet i Brøndby Strand stort set hele livet - og elsker det.

Fem højhuse skal over de kommende år rives ned, og derefter vil der blive taget fat i renoveringen af de øvrige højhuse.

Det er planen i Brøndby Boligselskab, at ét højhus af gangen renoveres færdigt - for at tage mest muligt hensyn til beboerne.

Også lavhusene skal efterfølgende igennem en omfattende renovering. Et af elementerne i planen er at forsyne opgangene med elevatorer for at øge tilgængeligheden.

- Det, synes jeg, er vigtigt. For mig spiller det en stor rolle, at alle kan bo her. Hele bydelen udgøres af et fællesskab, hvor der skal være plads til alle, understreger Michael Buch-Barnes. Artiklen fortsætter under billedet

På linje med, at der for få år siden blev opført et antal ældrevenlige boliger, som har tilknyttet en social vicevært, der både har tid til en snak med beboerne, tid til at løse de praktiske udfordringer i dagligdagen, og i det hele taget tager hånd om de ældre.

- Det er en ordning, der giver livsglæde og livskvalitet for de ældre, og for mig er det udtryk for, hvad vi som boligfællesskab også skal kunne. For i bund og grund handler det om mennesker - hvad enten det er børnefamilien på 2.tv. eller en beboer i ældreboligerne, siger Michael Buch-Barnes.

Hvad skal der bygges? Et af de store spørgsmål bliver, hvad der skal være på de arealer, som bliver ledige, når de fem højhuse er revet ned. Skal det være grønne arealer? Skal det være p-pladser? Eller skal der skyde nye boliger op?

Det bliver formentlig det sidste. Dels fordi der er et boligbehov, dels af økonomiske hensyn.

Præcis hvilke boliger, der så skal bygges, er endnu ikke afklaret.

- Jeg synes, vi skal tænke langsigtet. Hvad er behovet fremover? Og her er der for mig ingen tvivl om, at der er mest behov for ungdomsboliger og for seniorboliger. Hvordan fordelingen skal være, og om det skal være andels- og/eller almene boliger, må vi så tage stilling til, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg først og fremmest ønsker, at der bliver tale om almene boliger, lyder det fra Michael Buch-Barnes. Artiklen fortsætter under billedet

Et attraktivt område Hvis man bevæger sig 10-15-20 år frem i tiden, så er Michael Buch-Barnes ikke i tvivl om, hvordan han gerne ser Brøndby Strand.

- Det skal være en attraktiv bydel, hvor folk gerne vil bo og hvor folk gerne vil komme - også for at hente inspiration.

- Det skal være en bydel, som folk er glade og stolte over at bo i, og det skal også være en bydel, der opfattes positivt i omgivelserne. Jeg håber, at den store plan, som nu er ved at blive rullet ud, vil sætte gang i en endnu mere positiv udvikling og løfte hele området.