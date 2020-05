Region Hovedstaden vil fremrykke investeringer på cirka 200 millioner kroner. Et af de 11 projekter, der er med, er lattergas til fødende kvinder på Hvidovre Hospital.

Fremrykker investeringer: Lattergas til fødende kvinder

Vestegnen - 13. maj 2020 kl. 16:10 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fødende kvinder på Hvidovre Hospital vil snart kunne benytte lattergas til smertelindring.

Region Hovedstaden fremrykker investeringer for cirka 200 millioner kroner, for at give en økonomisk saltvandsindsprøjtning til virksomheder i byggebranchen, som er pressede på grund af coronakrisen.

Et af de 11 større projekter, som politikerne har prioriteret, er igen at kunne tilbyde lattergas til fødende kvinder på Hvidovre Hospital.

- Først og fremmest er det her vigtige moderniseringer, som både gør opholdet på hospitalet bedre for patienterne og fremmer bæredygtigheden. Fx lægger vi nye rør til ilt og gas på Hvidovre, så vi fremover kan tilbyde lattergas til fødende kvinder, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen. Også en række tekniske anlæg på Hvidovre Hospital forbedres.

Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital er landets største med omkring 7.000 fødsler om året - og en stor andel af kvinderne på Vestegnen benytter netop Hvidovre Hospital, når et nyt familiemedlem kommer til verden.

Cirka 30 procent af kvinderne føder, uden de får smertelindring. Der er med andre ord et stort antal kvinder, som i et eller andet omfang modtager smertelindring under fødslen. Lattergas er imidlertid ikke et middel, som bruges på Hvidovre Hospital, selv om det er almindeligt på de fleste fødeafdelinger.

Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital stoppede med lattergas for fem-seks år siden. Baggrunden var, at lattergassen var under mistanke for at påvirke personalet, fordi der ikke var tilstrækkelig udluftning på fødestuerne. Lattergas er en blanding af ilt og kvælstof, som indåndes gennem en maske, i en relativ lav koncentration. Lattergassen tager toppen af smerterne, og mange kvinder synes det er en stor hjælp under fødslen. Det kræver dog en god ventilation på fødestuen, så overskydende lattergas suges væk.

Hvis Hvidovre Hospital igen skal kunne tilbyde de fødende kvinder lattergas som smertelindring, så vil det kræve et nyt anlæg, der er indrettet efter moderne standarder for arbejdsmiljø og brandsikkerhed.

Det er dog kun meget få kvinder, der fravælger en fødsel på Hvidovre Hospital, fordi afdelingen ikke kan tilbyde lattergas.

Der er nemlig en lang række andre midler til smertelindring. Det kan være at ligge i et badekar med varmt vand, det kan være smertelindring ved hjælp af elektriske impulser, eller det kan være en smertestillende indsprøjtning. Listen over midler til smertelindring er lang, og ser man på erfaringerne på Hvidovre Hospital, så vælger de fleste kvinder, som har brug for smertelindring, smertestillende indsprøjtninger og ophold i et varmt karbad.

Det har hidtil ikke været muligt at finde pengene til et nyt anlæg - men det kommer altså nu.

- Regeringen har i forbindelse med indsatsen for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser af coronakrisen godkendt, at regionerne overskrider det aftalte loft for, hvor mange penge vi må bruge på modernisering og renovering. Den mulighed har politikerne i Region Hovedstaden grebet og sætter gang i 11 større projekter for i alt 200 millioner kroner, siger Sophie Hæstorp Andersen.

- Coronakrisen har været hård, også ved bygge- og anlægsbranchen. Derfor er jeg glad for, at vi her fra Region Hovedstadens side kan være med til at holde hjulene i gang og sætte nogle projekter i søen, som kan skabe noget indtægt og opretholde nogle arbejdspladser hos de trængte virksomheder, tilføjer hun.

Byggeriet af Nyt Hvidovre Hospital fortsætter i øvrigt under coronakrisen under skærpede hygiejneforhold og i god dialog med fagbevægelserne om fornuftige arbejdsforhold.