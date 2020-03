Hvidovre Kommune fremrykker nu betalinger til erhvervsdrivende.

Fremrykker betalinger til erhvervsdrivende

Vestegnen - 20. marts 2020 kl. 06:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at afbøde konsekvenserne af coronavirus-krisen for erhvervslivet fremrykker Hvidovre Kommune med øjeblikkelig virkning betalingerne til leverandører. Samtidig forsøger Hvidovre Kommune så vidt det er muligt at fremrykke vedligeholdelses- og anlægsarbejder for at modvirke det aktivitetsfald, der er en følge af coronakrisen.

Den ekstraordinære situation, som hele Danmark befinder sig i som følge af corunavirus, gør ondt på rigtig mange virksomheder. Hvidovre Kommune har derfor besluttet at iværksætte en række tiltag, der kan være med til at afbøde konsekvenserne for erhvervslivet.

Først og fremmest ændrer Hvidovre Kommune betalingsbetingelserne for de leverandører, der ønsker det - der er således tale om en frivillig ordning.

Konkret betyder det, at betalingen til virksomheder, der har udført arbejde for Hvidovre Kommune eller har leveret varer til kommunen, som udgangspunkt vil komme frem til modtageren to bankdage efter Hvidovre Kommune har godkendt fakturaen.

- Den her ekstraordinære situation har på ganske kort tid bremset rigtig meget aktivitet i vores samfund. Det går ud over mange virksomheder, og derfor tager vi som kommune en række initiativer, der kan hjælpe erhvervslivet og forhåbentlig være med til at mindske de konsekvenser, som coronavirus er årsag til. Det er vigtigt for os som kommune, at vores virksomheder kommer igennem krisen uden for store omkostninger, da de er en vigtig del af kommunen - ikke mindst i form af de mange arbejdspladser de skaber, siger Helle Adelborg, der er borgmester i Hvidovre Kommune.

Foruden de ændrede betalingsbetingelser forsøger Hvidovre Kommune også at fremrykke vedligeholdelses- og anlægsarbejder for at modvirke det aktivitetsfald, der er en følge af coronakrisen. Detaljerne omkring dette bliver meldt ud hurtigst muligt.

På www.hvidovre.dk kan man læse flere oplysninger omkring de nye retningslinjer for betalinger.