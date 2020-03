Fremrykker betalinger: Ros til kommunerne

Mads Raaschou, der er formand for Dansk Byggeri Hovedstaden, roser kommunerne for at fremrykke betalinger til private virksomheder. Han ser gerne, at kommunerne også fremrykker byggeprojekter.

Vestegnen - 25. marts 2020 kl. 06:43 Af Peter Erlitz

Der er ros til kommunerne for at hjælpe det lokale erhvervsliv under coronakrisen, hvor mange virksomheder kæmper for at overleve - og dermed sikre arbejdspladser.

Det handler om, at kommunerne har fremrykket deres betalinger til de private firmaer, der arbejder for kommunerne. Det er et initiativ, der giver ros fra Dansk Byggeri.

- Kommunerne i hovedstadsområdet har i høj grad skruet op for erhvervsvenligheden og vist stor velvilje til at hjælpe de lokale virksomheder, som nærmest fra den ene dag til den anden er blevet ramt af coronakrisen. Tak for det, det er en hjælp, som kan mærkes, lyder det fra Mads Raaschou, der er formand for Dansk Byggeri Hovedstaden.

Han ønsker samtidig, at kommunerne vil fremrykke byggeprojekter:

- Jeg håber, at I vil fremrykke byggeprojekter. Det vil uden tvivl hjælpe lokale virksomheder med at minimere eller undgå fyringer, men det skal gå hurtigt med at få byggeprojekterne op af skuffen. Jo flere arbejdspladser vi kan redde, jo hurtigere kan vi komme op i gear på den anden side af coronakrisen og minimere tabene. Vi må hjælpe hinanden, så vi kommer bedst muligt ud på den anden side, siger Mads Raaschou.

En lang række kommuner på Vestegnen har fremrykket betalinger til de private virksomheder. Det gælder blandt andet i Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk.

I Ishøj Kommune har man betalt cirka 2.000 fakturaer, hvis betalingsfrist først lå frem i tiden. Det svarer til cirka 15 millioner kroner samlet. Desuden bliver fremtidige fakturaer betalt, så snart de godkendes, i stedet for at afvente i økonomisystemet, at betalingsdatoen oprinder.

Også i Albertslund fremrykker kommunen betalingerne til private firmaer, som arbejder for kommunen. Virksomhederne får dermed hurtigere adgang til likviditet. Det betyder, at der fremrykkes betalinger for cirka 25 millioner kroner.