Fremmedkriger sigtet for at tilslutte sig IS

Der er navneforbud og lukkede døre i sagen, men TV 2, der var til stede i retten ved oplæsning af sigtelsen, skriver på sin hjemmeside, at kvinden, der er formodet fremmedkriger, er blevet sigtet for at rejse til Syrien og tilslutte sig Islamisk Stat, samt at hun nægter sig skyldig. Samtidig skriver mediet, at hun også er sigtet for at have forsøgt at hverve et familiemedlem.