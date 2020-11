På grund af corona-udbruddet fik de årets medaljemodtagere ikke overrakt deres medaljer af Dronning Margrethe, som ellers er traditionen. I stedet fik Frederik Eilersen overrakt sin medalje af Håndværkerforeningens formand, Per Vangekjær - med dronningen med på sidelinjen. Foto: Henrik Nielsen/ Håndværkerforeningen

Send til din ven. X Artiklen: Frederik fik flot medalje - men måtte undvære dronningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frederik fik flot medalje - men måtte undvære dronningen

Vestegnen - 09. november 2020 kl. 11:15 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

- Den er jo et symbol på, at det kan give pote at gøre sig umage og give den en skalle. Det er meget stort for mig.

Sådan siger 24-årige Frederik Eilersen fra Rødovre om den sølvmedalje, han netop har modtaget som bevis på, at han er en af Danmarks dygtigste nyuddannede murere.

Egentlig var det slet ikke meningen, at Frederik Eilersen skulle være gået håndværkervejen. Han er født og opvokset i Hedehusene, og efter gymnasietiden overvejede han at begynde på CBS eller i militæret. Men i et sabbatår blev han arbejdsdreng for en kammerats far, der var murermester, og livet på byggepladsen tiltalte den unge Frederik.

- Det var en dejlig fri arbejdsdag, hvor der var masser af frihed under ansvar. Opgaverne virkede også ret spændende, og jeg fik mod på selv at prøve at lave tingene i stedet for bare at gøre klar til andre. Og så var interessen ligesom vakt, fortæller han.

Og det viste sig at være heldigt, for Frederik Eilersen havde talent for murerfaget. Så meget, at han altså nu har fået en sølvmedalje for sin svendeprøve.

Ingen dronning Traditionelt set bliver medaljer og legater overrakt af Dronning Margrethe ved en stor ceremoni, men det satte coronaudbruddet en stopper for i år. I stedet blev der gennemført en mindre ceremoni i Moltkes Palæ, hvor fem medaljemodtagere ad gangen kom ind og fik overrakt medalje af Håndværkerforeningens formand, Per Vangekjær.

En beslutning, som Frederik Eilersen har stor forståelse for, men som han alligevel er ærgerlig over.

- Jeg må blankt erkende, at jeg blev rigtig, rigtig skuffet, da jeg hørte det. Jeg er ikke som sådan royalist, men det havde da været stort at få overrakt medaljen af dronningen. Det er jo nok ikke en chance, jeg får igen. Men jeg har fuld forståelse for beslutningen, som situationen er i Danmark og hele verden lige nu, men personligt er jeg da ærgerlig, siger han.

Med sølvmedaljen følger Københavns Murerlaugs Mindelegat på 20.000 kroner. Hvad de skal bruges til ved Frederik Eilersen endnu ikke.

- Normalt ville jeg nok have sagt, at de skulle bruges på at rejse, men nu bliver det nok bare noget så kedeligt som opsparing, siger den dygtige murer.

En 150-årig tradition Traditionen med at uddele medaljer går helt tilbage til 1867, og dengang som nu, er målet at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

- Danmark har et kæmpe behov for dygtige håndværkere. Og her har vi en gruppe af unge, der ikke bare har taget den slagne vej. De har valgt en exceptionel vej, og det har de gjort exceptionelt godt - de har taget Danmarks fremtid i deres hænder. Det er dét, vi fejrer med medaljeuddelingen, siger adm. direktør i Håndværkerforeningen, Christoffer Susé.