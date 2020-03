Albertslund Kulturhus har aflyst fredagsbøn og alle aktiviteter fra fredag den 13. marts og to uger frem. Foto: Kasper Ellesøe

Fredagsbønnen er aflyst: - Det vigtigste er, at vi står sammen

- Vi fik en mail fra Kirkeministeriet, hvor de i deres mail opfordrede til, at vi skulle tage hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare overfor coronasmitte, fortæller Dogan Polat, der er bestyrelsesformand for Albertslund Kulturhus.

I Albertslund må de muslimske borgere undvære den traditionelle fredagsbøn på grund af frygten for coronavirus.

Og den opfordring har de taget alvorligt. Alle arrangementer – herunder fredagsbønnen – er aflyst i kulturhuset de næste 14 dage.

- Vi synes også, det er vigtigt, at vi lytter til myndighedernes anbefalinger. Og så har vi jo også mange ældre, der kommer til bøn. Og de er jo mest sårbare. Så vi tænkte, at vi er nødt til at aflyse det, siger Dogan Polat.