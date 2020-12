Corona kickstartede gammel håndværkerdrøm hos 55-årige Frank Jørgensen.

Send til din ven. X Artiklen: Frank kom i tømrerlære som 55-årig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frank kom i tømrerlære som 55-årig

Vestegnen - 08. december 2020 kl. 18:11 Kontakt redaktionen

Han har istandsat flere huse og har godt styr på både værktøj og byggemetoder, men det er først sent i livet, at 55-årige Frank Jørgensen forfølger drømmen om en fremtid i bygge- og anlægsbranchen og derfor er startet på tømreruddannelsen på Next Uddannelse i Glostrup.

Det var Covid-19 og den efterfølgende nedlukning af Danmark tilbage i marts, der fik ham til at tage springet.

- Min søn spurgte, om det ikke var nu, jeg skulle gå i gang med noget andet, når butikken alligevel var lukket ned. Han er uddannet tømrer og har haft mig med ude på opgaver og ved derfor, at jeg har hænderne skruet godt på, siger Frank Jørgensen, der er udlært håndskomager og har mere end 30 års erfaring i branchen - de seneste tre år som selvstændig med at lave fodindlæg til sko.

Det tjente han ok på, men arbejdet foregik fra hjemmet, og uden kollegaer, og da det er ikke et erhverv, hvor man har mange kunder igennem, blev det til sidst for ensomt for Frank Jørgensen. Med nedlukningen af Danmark lukkede hans forretning, og så var vejen banet til at genoverveje arbejdslivet.

- Når ingen vidste, hvor lang tid corona ville holde min virksomhed lukket, var beslutningen ikke så svær. Det var tømreruddannelsen eller lave ingenting, siger han.

Brænder for arbejdet med hænderne

I dag har han derfor sin daglige gang på tømreruddannelsen på Next Uddannelse i Glostrup, og her har undervisningen kun bekræftet ham i, at han er glad for tømrerarbejdet.

- Jeg kan godt lide at arbejde med træ. Det ligger godt til mig. Man kan lettere skabe noget med træ end med for eksempel mursten. Man kan bygge et helt hus fra bunden af, og det er et alsidigt job. Man kan arbejde med at montere køkken, lægge et tag, lægge et gulv og meget andet, og der kommer hele tiden nye opgaver, siger Frank Jørgensen, der godt kan mærke, at han ikke har gået i skole i mange år.

- Jeg elsker at lære nyt hele tiden. Det er en rigtig godt, at der er en god lærer, som kan give noget fra sig. Jeg brænder for arbejdet med hænderne, så det med computeren er en hurdle. Der er nogle tegneprogrammer, som vi skal kunne begå os i, og det trækker lidt tænder ud, men det er ikke en uoverkommelig opgave, siger han.

På Next går han på hold med elever, som, ifølge hans eget udsagn, er så unge, at han kunne være far for dem alle. Men det er gået godt. Og hvor de andre elever kan hjælpe ham med alt det på computeren, har Frank Jørgensen en del praktisk erfaring med både træ og værktøj, som han kan byde ind med.

Leder efter læreplads

Lige nu går Frank Jørgensen på den indledende del af uddannelsen, som kaldes grundforløb 2. Herefter venter hovedforløbet, hvor eleverne veksler mellem praktikophold i en virksomhed og forløb på skolen. Men før det kan lade sig gøre, skal Frank Jørgensen finde en tømrervirksomhed, hvor han kan stå i lære. Det er vanskeligt, når der står 1965 i passet.

- Når jeg banker på hos en tømrervirksomhed, så er de interesserede, indtil de finder ud af, at jeg gerne vil ind som tømrerlærling og ikke faglært tømrer. Selv om det bliver sagt mellem linjerne, kan jeg godt høre, at det er min alder, som er problemet, siger Frank Jørgensen.

Han forstår godt, at virksomhederne er tilbageholdende. Men han mener selv, at han har meget at give en virksomhed, fordi han har mindst 10 år tilbage på arbejdsmarkedet, når han er færdigudlært som 59-årig. Og så har han allerede en del praktisk håndværkserfaring, så han som elev kan gå som billig arbejdskraft.

- Og som jeg plejer at sige: du kan godt få en ung tømrerlærling ind, men du er ikke sikker på, at han bliver hængende, når han er færdiguddannet. Jeg vil nok være mere tilbøjelig til at blive i den virksomhed, der har udlært mig, fordi jeg er glad for det, og fordi det fungerer, siger Frank Jørgensen.