Vestegnen - 28. marts 2018 kl. 12:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad skal vi lege? Lillebrors legesang handler om venskab og sammenhold. Nu får Lillebror, kendt fra DRs legendariske tv-børneprogram 'Ingrid og Lillebror' debut på teaterscenen i en forestilling, der hylder fantasien.

Lene og Lillebror mødes i teaterbussen ved Teater Vestvolden gennem et gammelt fjernsynsapparat på tværs af tiden. Med animationer, nyskrevet musik og sange støder fortid og fremtid sammen og bliver til et magisk nu.

Lene og Lillebror præsenterer DRs originale Lillebror-dukke i selskab med Lene, som bliver spillet af skuespiller Lene Hummelshøj. Forestillingen er skabt i samarbejde med DR for børn fra 4-7 år og deres voksne.

»Vi rejser med Lillebror tilbage til fremtiden, hvor Lillebror støder ind i vores nutid og møder Lene, som rejser rundt og forsker i »gamle dage«. De kommer fra hvert deres sted, men derfor kan man jo sagtens både lære af hinanden, lege sammen og finde melodien,« siger teaterchef Stephan Pollner, som er medskaber af forestillingen, der med nyskrevne sange og animationer og med stor respekt og kærlighed til de oprindelige tv-programmer, vækker lillebror til live i 2018.

»Det er da med en sund portion ærefrygt, vi kaster os over at arbejde med en så velkendt figur, og det er vigtigt, at Lillebror er, som folk husker ham fra tv-programmerne: fræk og helt sin egen, som han altid har været - og skal være. For han er sig selv,« tilføjer Stephan Pollner.

Lillebror dukkede første gang op i DRs Kikkassen sammen med Ingrid. Nu vender han tilbage på teatret i selskab med Lene, der bliver spillet af skuespiller Lene Hummelshøj:

»Jeg er lige ung nok til at have set »Ingrid og Lillebror«, da det blev sendt, men jeg har set genudsendelser med dem, og i forbindelse med forestillingen har vi også set flere af de gamle programmer. Da DR optog »Ingrid og Lillebror« blev meget improviseret frem, og det kommer vi også til at gøre i forestillingen,« siger Lene Hummelshøj.

»Lillebror er en sjov type, og han er jo egentlig et barn. Men her er han også voksen på mange måder - en gammel mand i en ung mands krop, og derfor er der meget at arbejde med,« tilføjer Lene Hummelshøj.

Skuespiller Ernesto Piga Carbone skal ikke bare styre en dukke på en scene for første gang i karrieren, han skal samtidig lægge stemme til Lillebror. En opgave, som Bob Goldenbaum, der i dag er 84 år, gjorde oprindeligt. Derfor har Ernesto også studeret de gamle tv-programmer flittigt:

»Lillebror talte med en sin helt egen stemme, og havde en særegen form for humor - typisk rettet mod Ingrid. Det kommer han også til at have i vores forestilling. Ligesom Bamse er han egenrådig, og børnene skal også kunne se noget af sig selv i ham. Det er helt klart en af mine opgaver,« siger Ernesto Piga Carbone.

Lillebror i teaterdebut

»Ingrid og Lillebror« havde premiere på DRs dengang ene tv-kanal i 1966, og de to oprindelige 'Lillebror'-dukker, der findes, har ikke kun befundet sig i DRs kælder de seneste år.

'Lillebror' har deltaget i fire udstillinger over hele landet, som DR har arrangeret om DRs julekalendere gennem årene, og i fire udstillinger om Børne-TV's historie.

I forestillingen Lene og Lillebror, vil man møde den originale Lillebror-dukke, men tidens tand har bidt i ham i årenes løb, og derfor har DR fundet tegningerne frem og skabt en ny Lillebror til de skrå brædder. DR Scenografi har i over et halvt år arbejdet på at få Lillebror klar til sin teaterdebut.

På Danmarksturné

Lene og Lillebror kan opleves frem til den 29. april på Teater Vestvolden i Hvidovre, og bagefter får hele landet chancen for at se forestillingen, der drager på landsdækkende turné.

Teater Vestvolden, der er et egnsteater i Hvidovre, har en teaterbus, som turnerer i hele landet og blandt andet lige har været på Færøerne. Bussen rummer teatersal, lyd, lys, teknik, scenografi og tilskuerpladser, så biblioteker, skoler, daginstitutioner og foreninger kan bestille Lillebror-forestillingen til at komme på besøg i det ganske land.

Man kan læse mere på www.teatervestvolden.dk