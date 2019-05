Se billedserie Mette Jensen har fod på flyttekasserne.

Fra sygeplejerske til flyttemand

Vestegnen - 26. maj 2019 kl. 10:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnesygeplejerske Mette Jensen siger nu farvel til kollegaer og patienter og goddag til byggeri, regneark, logistik og flyttekasser.

Når udvidelsen af Hvidovre Hospital står klar, skal 32.000 nye kvadratmeter tages i brug. Det betyder, at flere store afdelinger skal være klar til rykke ind i nybyggeriet med alt deres udstyr, møbler, personale og ikke mindst - senge med patienter. En kæmpe logistisk opgave.

Til at stå i spidsen for at koordinere denne opgave er 54-årige Mette Jensen, som er sygeplejerske på hospitalets børne- og ungeafdeling, blevet ansat. Med sine 26 år som ansat på Hvidovre Hospital har hun oplevet en del flytninger, og derfor ved hun også, at en flytning er meget mere end det fysiske:

- Mange tror, at det er ligetil at flytte. At det bare er at pakke tingene fra de gamle lokaler i flyttekasser og pakke dem ud i de nye lokaler. Men der tager de fejl. At flytte hospitalsafsnit er meget mere end det. Det handler i bund og grund ikke ret meget om den fysiske flytning, det skal vi nok få til at fungere, det handler meget mere om ændrede arbejdsgange og nye forhold for både patienter og medarbejdere, fortæller Mette Jensen.

Flyttemand med klinisk erfaring

En afgørende årsag til, at valget faldt på Mette Jensen, er hendes omfattende kendskab til huset, de forskellige personalemæssige behov og de kliniske hensyn, som netop er vigtige at have for øje i en hospitalsflytning.

- Jeg kender jo Gud og hver mand herude efterhånden. I mine år som blandt andet informationskoordinator, har jeg samarbejdet tæt sammen med mange fra andre dele af hospitalet. Det har givet mig et bredt kendskab til mange faglige grupper og deres behov, forklarer Mette Jensen, som også tidligere har stået for at koordinere en flytning internt i børne og ungeafdelingen.

- Mette Jensen har i sine år her på Hvidovre Hospital flere gange bevist sine evner til at skabe struktur og danne sig overblik i pressede situationer. Derudover så er hendes kendskab til huset og den kliniske hverdag et vigtigt input til vores arbejde, og det vil spille godt sammen med resten af teamets kompetencer, fortæller Jette Sønderskov Christensen, der er programchef for »Nyt Amager og Hvidovre Hospital«, og som også har ansvar for at organisere flytningen ud i det nye byggeri.

En forandringsproces

Mette Jensen er motiveret af hele den forandringsproces, som ligger i flytningen og i »Nyt Amager og Hvidovre Hospital«-programmet.

- Sundhedsvæsenet er presset, og det kan mærkes hver dag. Derfor glæder jeg mig til at kunne få lov til at være med til at nytænke processer og forbedre nuværende arbejdsgange - for både mine nuværende og kommende kollegaer, fortæller Mette Jensen.

Derfor er hun også overbevist om, at det er den rigtige beslutning at udskifte børne- og ungeafdelingen med flyttekasser.

- Jeg elsker mit arbejde, og alt hvad det indebærer. Og jeg kommer til at savne alt det vante, mine kollegaer og at have med børn at gøre hver dag. Men jeg glæder mig til de nye udfordringer, og til at bruge nogle af de andre evner, som jeg har, siger Mette Jensen.

Det bliver dog ikke et endeligt farvel til børne- og ungeafdelingen. Mette Jensens nye stilling er nemlig en to-årig projektansættelse, og efter planen vender hun tilbage til sin gamle afdeling efter flytningen.