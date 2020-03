Lennart Hartmann Nielsen er ny folketingskandidat for Venstre i Taastrupkredsen, som dækker Albertslund og Høje-Taastrup.

Fra lokalpolitik til landspolitik

Lennart Hartmann Nielsen fra Ishøj er blevet valgt til ny folketingskandidat for Venstre i Taastrup-kredsen, der dækker Albertslund og Høje-Taastrup kommuner.

Det bliver et skift fra lokalpolitik til landspolitik.

Når valgperioden ved udgangen af 2021 slutter, har Lennart Hartmann Nielsen siddet i Ishøj Byråd i 17 år, hvoraf otte år vil være som gruppeformand. I slutningen af 2019 meddelte han Venstres lokalbestyrelse, at han ikke genopstiller til kommunalvalget i 2021. Nu får han en helt ny rolle i Venstre.

- Det er med stor glæde og stolthed, at jeg blev valgt som Venstres folketingskandidat i Taastrupkredsen. Mit engagement er stort for de to kommuner; Albertslund og Høje-Taastrup, som står med lignende udfordringer, som dem jeg har arbejdet med i Ishøj Byråd, fortæller Lennart Hartmann Nielsen.