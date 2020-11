Se billedserie Baggrunden for Vestforbrænding var de stigende affaldsmængder, der fyldte lossepladserne op.

Fra affald til ressource: 50 år med Vestforbrænding

Vestegnen - 04. november 2020 kl. 06:59 Kontakt redaktionen

Det er 50 år siden Vestforbrænding blev sat i drift.

Vestforbrænding blev opført med en losseplads som baggrund.

Tilbage i 1960'erne steg affaldsmængderne markant, og det gav pladsproblemer på lossepladserne. Fx inddrog Glostrup Kommune en del af Ejby Mose til losseplads, fordi "Vestforbrænding" - der dengang var en losseplads - var fyldt helt op.

Det var også dengang borgerne klagede til politikerne over lugtgener og de brande, der opstod på lossepladserne.

I 1962 satte 12 omegnskommuner sig sammen for at finde en løsning, og i 1967 blev det første spadestik taget til Vestforbrænding. Anlægget stod færdigt den 28. oktober 1970.

Dengang affaldet var helt usorteret I den første tid røg alt affald direkte i ovnene - helt usorteret - blandt andet fordi lossepladserne var så presset.

Det gav store mængder slagge, som Vestforbrænding fik tilladelse til at lægge i Vestskoven, og dermed opstod "Slaggebjergene".

Der er sket en hel del siden, kan man konstatere.

En grøn historie På grund af Covid-19 er det ikke muligt at fejre Vestforbrændings jubilæum med store arrangementer, men der er grund til at fejre selve historien, mener direktør Steen Neuchs fra Vestforbrænding.

- Der er grund til at fejre de visionære borgmestre på Vestegnen, som satte en stopper for miljøforurening på fyldte lossepladser. Der er grund til at fejre 1970'ernes spæde initiativer til genanvendelse og 1980'ernes miljøbevidste borgere, som satte skub i genbrug med landets første genbrugsstation på selve Vestforbrænding, siger Steen Neuchs.

Han tilføjer, at andre historiske milepæle som udnyttelse af teknologiske landvindinger, der i 1990'erne gjorde det muligt at rense røgen fra affaldsforbrændingen og udnytte processen til at producere elektricitet, også fylder meget i Vestforbrændings historiske bagage.

- Vores historie rummer så mange elementer, som understreger, at Vestforbrænding er en del af det samlede samfundsansvar. Ikke mindst vores uddannelsestilbud og læringsmiljøer med knap 28.000 besøgende årligt, viser at vi og vores ejerkommuner tager ansvaret for fremtiden alvorligt, fortæller Steen Neuchs.

Verdensnyhed Vestforbrænding hviler ikke på laurbærrene, og en ny strategisk retning er sat.

Endnu mere grøn energi, mere genbrug og genanvendelse og en snarlig åbning af ikke mindre end en verdensnyhed i form af forsøgsanlægget HaloSep, som i et tæt samarbejde mellem EU-Life, Stena og Vestforbrænding vil omdanne flyveaske fra forbrændingen til genanvendelige materialer, som ikke belaster omgivelserne.

Vestforbrænding er i dag Danmarks største affaldsselskab - ejet af 19 kommuner. Det er blandt andre Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Vestforbrænding driver også en række genbrugspladser rundt om på Vestegnen.

Vestforbrænding ligger på Ejby Mosevej i Glostrup. Der er to forbrændingsanlæg i drift, det ene fra 1998 og det andet fra 2004.

Vestforbrænding tilbyder løsninger inden for indsamling og behandling af affald samt levering af fjernvarme og elektricitet - med stor fokus på genanvendelse og miljø.