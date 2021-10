Send til din ven. X Artiklen: Fotos: Voldsomme sammenstød mellem fans efter fodboldkamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fotos: Voldsomme sammenstød mellem fans efter fodboldkamp

Vestegnen - 24. oktober 2021 kl. 20:13 Kontakt redaktionen

Før og efter dagens fodboldkamp på Brøndby Stadion mellem Brøndby IF og FC København udbrød der slagsmål, melder Københavns Vestegns Politi ud i en pressemeddelelse.

Her står, at politiet har været massivt tilstede ved Brøndby Station før, under og efter fodboldkampen mellem Brøndby IF og FC København.

Både før og efter kampen søgte fangrupperinger fra begge sider, at komme i slagsmål med hinanden. Selvom politiet lagde sig i mellem, lykkedes det flere gange.

- Det var tydeligt for os, at der var en meget stor vilje til vold - og trods at vi var der massiv, så var der et større antal personer, der forsøgte at angribe folk fra den modsatte fangruppering, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark i pressemeddelelsen.

Inden kampen forsøgte én fangruppering at nå frem til modparten. Her lagde politiet sig i mellem og episoden blev stoppet med brug af blandt andet politihunde. For at adskille de voldelige fans, måtte politiet flere gange både før og efter kampen bruge tåregas.

På et tidspunkt gjorde en større gruppe fans udfald mod de politifolk, som bevogtede den bus, der transporterer de gæstende spillere. Af hensyn til egen sikkerhed, måtte en politimand i den forbindelse trække sin tjenestepistol. Der blev dog ikke afgive skud.

- Den opførsel, vi var vidne til, er fuldstændig uacceptabel. Heldigvis kom ingen til skade i forbindelse med den episode”, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark.

I alt er fem personer blevet anholdt i forbindelse med kampen og flere af blevet bidt af politihunde. Flere politifolk er i dag blevet ramt af blandt andet kasteskyts. Her til aften tilses flere af dem på skadestuen, men ingen politifolk er kommet alvorlig til skade.