Læserne kom med i orkestergraven, hvor operachef Claus Lynge fortalte om al teknikken og de unikke vilkår, orkestret arbejder under, når operaen opføres udendørs.

Foto og video: Kom med backstage til Carmen i Hedeland

Foto og video: Kom med backstage til Carmen i Hedeland

Vestegnen - 08. august 2019 kl. 13:48 Af Peter Erlitz og Stina Felby Egerup

- Husk nu at nyde udsigten, lød opfordringen fra operachef Claus Lynge, inden han onsdag aften guidede en gruppe læsere fra Sjællandske Medier til deres pladser i amfiteatret i Hedeland, hvor de skulle opleve generalprøven på Carmen, der er årets forestilling i Opera Hedeland.

Forinden havde læserne været på en tur bag kulisserne med operachef Claus Lynge som en kompetent og underholdende guide.

Han fortalte blandt andet om udviklingen af Hedeland Naturpark og udformningen af amfiteatret, der kan noget helt særligt. Publikum kigger ud mod de dramatiske omgivelser i Hedeland, og oplever den særlige stemning, når dagslyset bliver til skumring og aftenmørke, og projektørlyset tager over.

Nogle i læsergruppen havde tidligere været i Opera Hedeland, andre ikke. Fælles var en wauw-oplevelse af de store.

Claus Lynge tog læserne med på en tur i orkestergraven, hvor musikerne var i gang med at forberede sig til onsdag aftens generalprøve. Det blev også til et ophold i lydrummet, hvor det mest avancerede lydudstyr på markedet giver publikum den optimale sang- og musikoplevelse. Blandt andet ved at tage højde for, at operaen afvikles udendørs og med relativ stor afstand mellem orkester og sangere.

Claus Lynge fortalte også, at der er et fast kamera på dirigenten, og at sangerne kan følge ham på skærme på indersiden af afskærmningen ved den runde scene.

Det blev også til et kig på de mange vogne, der rummer garderobe, sminke og andre faciliteter for de medvirkende. Her stødte gruppen af læsere ind i Roskilde Domkirkes Drengekor, som medvirker i Carmen. Og de sang »Danmark nu blunder den lyse nat« specielt for læsergruppen.

Den guidede Opera Hedeland-tour endte i spiseteltet med et glas bobler, mens operachef Claus Lynge fortalte om Carmen, og om Opera Hedelands fortolkning af Georges Bizets populære opera, der indeholder stort drama, lidenskabelige karakterer og en passioneret kærlighedshistorie.

Historien om sigøjnerpigen Carmen er, som Claus Lynge satte en tyk streg under, stadig aktuel. I Opera Hedelands fortolkning bliver Carmen en frihedsheltinde, der kæmper for sin frihed til at kunne træffe sine egne valg - også i trekantdramaet mellem Carmen, militærmanden Don José og tyrefægteren Escamillo.

Læsergruppen kunne derefter, på en smuk augustaften se, hvordan historien foldes ud i Opera Hedeland.

To af deltagerne var Desiree Søndergaard og Per Jørgensen fra Ishøj, og de fik - som Desiree Søndergaard udtrykker det - en ordentlig en på opleveren.

- Vi har begge været i Opera Hedeland tidligere, og Carmen ligger helt klart i toppen af, hvad vi har set. Vi var meget begejstrede - dygtige solister, superflot scenografi, og en fed lyd på en helt vindstille aften. Det var fantastisk, og folk har noget at glæde sig til, siger Desiree.

- Og så var det fantastisk at opleve operachef Claus Lynge og se hele det setup, der er omkring operaen. Det kender man jo ikke til, når man »bare« er der som publikum. Det var et fedt arrangement, lyder det fra Desiree Søndergaard.

Opera Hedelands opsætning af Carmen er så populær, at der er udsolgt til premieren fredag den 9. august. Der er 3.049 pladser i Hedeland Amfiteater - og de er blevet revet væk.

Det var også grunden til, at Opera Hedeland helt usædvanligt havde åbnet for billetsalg til generalprøven onsdag aften. Her blev der solgt knapt ét tusinde billetter til rabatpris, og halvdelen af billetindtægterne doneres til Mødrehjælpen.

Der er fortsat billetter til de to sidste opførelser af Carmen i Opera Hedeland fredag den 16. og lørdag den 17. august.

Se video fra besøget bag scenen her: