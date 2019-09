Fortsat konflikt blandt kriminelle: Forlænger visitationszoner

Politidirektøren for Vestegnens Politi har mandag besluttet at forlænge visitationszonen i dele af Ishøj til mandag den 14. oktober 2019 kl. 18.

Beslutningen medfører, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Baggrunden for beslutningen om at forlænge visitationszonen med to uger til foreløbig mandag den 14. oktober 2019 kl. 18, er fortsat en skudepisode på Gildbrovej søndag den 15. september, hvor to 22-årige mænd blev ramt af skud, hvorved den ene mistede livet. Samtidig vurderer politiet fortsat, at der er en konflikt mellem kriminelle grupperinger i dele af det storkøbenhavnske område.

- Vi forlænger visitationszonen for at skabe tryghed for borgerne i området og for at standse og retsforfølge de kriminelle, der skaber utryghed i området. Ved siden af vores indsats i Ishøj, har vi et tæt efterforskningssamarbejde med politikredsene i København og Midt- og Vestsjælland, siger Vestegnens Politis politidirektør, Kim Christiansen.

Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi, Svend Larsen siger om forlængelsen af visitationszonerne:

- Baggrunden for beslutningen er, at det vurderes, at der fortsat er en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger. Den ene gruppering holder til i området omkring Indre Nørrebro og København NV, og den anden holder til omkring Ishøj og Hundige - herunder omkring Gersagerparken og Askerødbebyggelsen.

- Der er derfor for tiden en forøget risiko for, at der inden for den etablerede zone sker voldelige sammenstød mellem kriminelle grupperinger, og at der dermed sker strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

- Formålet med indførelsen er visitationszoner er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre, at personer ikke besidder eller bærer våben, lyder det fra politidirektøren.