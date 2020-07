Fortsætter med at rulle fiber ud

- Vi har sagt, at vi vil bringe fiber til Hvidovre, og jeg er glad for, at vi nu kan udvide udrulningen igen. Fiber er fremtidens bredbånd, og vi ser et stort potentiale i Hvidovre, hvilket vi understreger med denne udvidelse, fortæller Henrik Leu Christiansen, leder af fiberudrulning hos TDC Net.