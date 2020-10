Se billedserie Foto: Mie Neel

Fortnite og fodbold

Vestegnen - 24. oktober 2020 kl. 09:55 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Drengene var begejstret for camps, som Brøndby eSport arrangerede, og hvor der blev vekslet mellem tid foran computeren og fysisk aktivitet.

- Det er bare megafedt, lyder det fra Nikolaj og Theo, der begge er ni år, og som er klassekammerater på Nyager Skole i Rødovre.

Og det megafede er den Fortnite-camp, som Brøndby eSport har arrangeret i efterårsferien, og som de to drenge er en del af.

Fortnite er et af de mest populære computerspil, og det dyrkes ikke kun alene foran computeren derhjemme. Det sker også i klubber og andre fællesskaber, hvor man mødes og dermed får sociale oplevelser og relationer.

Det ved man alt om i Brøndby eSport, der er en stærkt voksende afdeling i Brøndby IF - både når det gælder elite og bredde. I stedet for at spille alene, så kan man i Brøndby eSport komme ind i et fællesskab - nøjagtig som at gå til fx fodbold.

Pulsen op I familieloungen på Brøndby Stadion er der lækre omgivelser, som giver plads til både computerspil og fysisk aktivitet.

Og alt sker naturligvis coronamæssigt forsvarligt.

- I campen drejer det sig selvfølgelig om at blive bedre til Fortnite, men vi vil gerne kombinere det med fysisk aktivitet, hvor pulsen kommer op, og hvor reaktionsevnen øges - noget som også kan bruges foran computeren, forklarer leder af Brøndby eSport, Jesper Larsen.

Brøndby eSport har allieret sig med Mads "Hyperflop" Broch Iversen, der til daglig er træner i Dream Gaming i Rødovre Centrum. Selv om de to dage på campen først og fremmest drejer sig om at udvikle deltagerne i Fortnite, så har Mads andre vigtige budskaber med. Det gælder det fysiske - og det gælder det mentale.

- Drengene skal tale ordentligt til hinanden, uanset om de er med- eller modspillere. Og så skal de lære at tackle modgang, fortæller Mads.

Han kommer fx med tips til, hvordan drengene kan undgå såkaldt burnout. En situation, hvor man bliver så irriteret på spillet, at man næsten ikke gider det mere.

- Få spillet ud af hovedet. Gør noget andet, gå ud og spil noget fodbold, lyder det blandt andet fra den erfarne esports-træner.

Stor interesse Brøndby eSport stod for to camps i løbet af efterårsferien. Og det var populært.

- I første omgang var der planlagt én camp over to dage, men der var så meget run på, at vi arrangerede en camp mere, fortæller Jesper Larsen.

På hver camp var der 15 drenge fra 9 til 13 år. Og blandt dem var altså Nikolaj og Theo fra Rødovre.

- Vi spiller meget Fortnite, så derfor ville vi gerne med. Det er megafedt, fordi vi her får lov til at spille en masse, kan deltage i små turneringer - samtidig med vi hygger os, lyder det fra de to drenge.