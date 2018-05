Beatles-entusiasten Per Wium.

Fortælling om Beatles: De ændrede historien

Vestegnen - 27. maj 2018

I år er det 55 år siden, at fire britiske knægte med grydehår, catchy vokaler, akkorder og sanglinjer som »She loves you, yeah yeah yeah« tog verden med storm og forandrede den moderne musikhistorie. Beatles-entusiast Per Wium fortæller historien på Ishøj Bibliotek onsdag den 29. maj kl. 19.

Vidste du, at nogle af Beatles' første koncerter var som backingband for en stripper? At Frank Sinatra blev fan af bandet efter de optrådte i USA? Eller at den beatlemania, der hurtigt bredte sig med bandets perlerække af tophits og tusindvis af hvinende teenagepiger, resulterede i merchandise som insektpulver og talkum?

Historierne om Beatles er talrige, og onsdag den 29. maj kan man på Ishøj Bibliotek høre historien om de første begivenhedsrige år, da The Beatles slog igennem, når Beatles-entusiasten Per Wium lægger vejen forbi til snak og musik-eksempler.

For generationer er bandet enten soundtracket til ungdommen eller del af den musikalske dannelse.

»Min egen far festede natten lang til non stop-afspilning af »Sgt. Pepper«, da en kammerat tog den nye skive med hjem på kollegiet i 1967, og jeg hørte den sammen med mange andre Beatles-album, da jeg var barn,« siger bibliotekar på Ishøj Bibliotek, Thomas Tiedje.

For Beatles var ikke bare fire pæne drenge fra Merceyside. Deres lyd blev indbegrebet af 60'erne, og som den ændrede sig i takt med tidens tegn, inkorporerede den elementer af kammermusik, kabaret, jazz og østens musikalske mystik. John Lennon og Paul McCartney var makkerparret bag de musikalske genistreger, men også George Harrison og Ringo Starr bidrog til ørehængere og evergreens, som de fleste kan nynne med på den dag i dag, ligesom Beatles' toner kan spores i nutidens musik.

Per Wium er en vaskeægte Beatles-entusiast. Han er musikjournalist, musiker og foredragsholder, og spiller selv i The Big Band Sound of the Beatles og The Beatrio, og så har han en fortid i en række danske bands og DR's musikafdeling.

Denne aften på Ishøj Bibliotek er der næsten garanti for at få udvidet sin viden om The Beatles eller få en spændende snak om bandets historie og musik.

Tilmelding foregår til salonen@ishoj.dk, og det er gratis at komme med.