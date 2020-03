Se billedserie Forstadsmuseet vandt MiD Formidlerpris 2019, som blev uddelt den 2. marts 2020. Her ses museumsinspektør Lisbeth Hollensen (til højre) sammen med én af sine kolleger. Foto: Forstadsmuseet

Forstadsmuseet vinder formidlingspris

Vestegnen - 04. marts 2020

Forstadsmuseet, der formidler den lokale historie, som dækker Brøndby og Hvidovre kommuner, vandt mandag den 2. marts 2020 den såkaldte MiD Formidlerpris 2019.

Prisen uddeles af foreningen Museumsformidlere i Danmark, og er en relativ ny pris.

Forstadsmuseet fik tildelt prisen for den midlertidlige pop-up udstilling og formidlingsprojekt "Historier i Højhuset" om de 12 ikoniske højhuse i Brøndby Strand, der i løbet af de næste år bliver revet ned grundet PCB i bygningerne.

Projektet blev eksekveret i foråret 2019, og fandt sted i to lejligheder i ét af de 12 huse, hvor der blandt andet var arrangeret forskellige foredrag med kunstneren Martin Bigum, musikeren Isam B. og politikeren Mattias Tesfaye, der alle har relation til området.

Beæret over pris MiD Formidlerprisen blev uddelt i forbindelse med et formidlingsseminar. Der var 12 formidlingsprojekter indstillet til prisen - og tre kom i finalen. Udover Forstadsmuseets projekt var de to andre finalister Nuuk Kunstmuseum for "Levende Kunst" og Vendsyssel Kunstmuseum for "Alkymisternes Laboratorium".

- Vi fik at vide i løbet af dagen, at vi var blandt de tre finalister, og i løbet af aftenen blev de tre finalist-projekter præsenteret, og så blev der sagt "og vinderen er...", fortæller Lisbeth Hollensen, der er museumsinspektør på Forstadsmuseet og projektleder for "Historier i Højhuset".

Ifølge hjemmesiden for Museumsformidlere i Danmark gives prisen til "et særligt inspirerende og vellykket museumsformidlingsprojekt".

- Det var vildt dejligt at vinde prisen, og vi er meget beærede og stolte over det, lyder reaktionen fra Lisbeth Hollensen over at vinde prisen.

Hun uddyber.

- Det er helt fantastisk at modtage prisen på Forstadsmuseets vegne. Vi sætter fokus på livet i forstæderne og det levede liv i Brøndby og Hvidovre historisk set. Når man taler om museer, er det ofte kongernes historie eller vikingernes historie, der bliver formidlet. Mens vi formidler almindelighedens og dagligdagens historie, så det er noget helt andet, og derfor er det en ære at modtage prisen, siger museumsinspektøren.

I egenskab af projektleder for "Historier i Højhuset" var hun den ansvarlige for det nu prisvindende formidlingsprojekt, men Lisbeth Hollensen fremhæver, at udstillingen var en holdindsats af museets personale.

- Alle mine kolleger har hjulpet med det praktiske omkring udstillingen. Vi har virkelig været sammen om det som museum, siger hun.

Rammerne for det er endnu ikke helt fastlagt, men Forstadsmuseet har en anden runde med historien om højhusene i støbeskeen.

- Vi håber på at lave en runde to i et andet format, uden at vi har lagt os fast på noget endnu. Men det skal ikke være en nøjagtig gentagelse, siger Lisbeth Hollensen.