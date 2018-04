Retten i Glostrup har dømt en 58-årig mand for drabsforsøg mod sine egne børn i Rødovre. Foto: Bjørn Armbjørn

Forsøgte at dræbe sine egne børn: Ni år i fængsel

Vestegnen - 16. april 2018

Retten i Glostrup har netop idømt en 58-årig mand ni års fængsel for at have forsøgt at dræbe sine egne børn samt for at have sat ild på ejendom.

Den 58-årige var tiltalt for at have forsøgt at slå sine to børn ihjel på en p-plads i et erhvervsområde i Rødovre ved hjælp af udstødningsgas. Han blev dømt for at have bedøvet børnene, placeret dem på bagsædet af sin bil og derefter at have monteret et rør fra bilens udstødning og ind i kabinen i forsøget på at dræbe både sig selv og børnene. Det mislykkedes dog. Den 58-årige og hans to børn blev fundet i bilen af en forbipasserende, og Vestegnens Politi blev alarmeret,

Inden havde manden sat ild på sin lejlighed på Frederiksberg ved hjælpe af store mængder brandbare væsker. Det tog brandvæsnet adskillige timer at slukke branden og manden blev i dag dømt for have bragt de andre beboere i ejendommen i overhængende fare.

»Der er tale om meget alvorlige forbrydelser og jeg er tilfreds med at retten have valgt at dømme for alle forholdene i anklageskriftet,« siger anklager Jannik Rasmussen.

Den 58-årige valgte at anke dommen med det samme. Han har nægtet sig skyldig i drabsforsøget på sine to børn, men har erkendt at have startet branden i lejligheden.