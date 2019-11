Forsøgte at dræbe mand han først skød i benet

En 21-årig mand er kendt skyldig i to drabsforsøg. Han har nægtet sig skyldig.

Vestegnen - 26. november 2019 kl. 10:40 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt nævningeting ved Retten i Glostrup har tirsdag kendt en 21-årig mand skyldig i to drabsforsøg og grov vold.

Hvad straffen bliver, tager retten stilling til senere tirsdag.

Om aftenen den 22. september 2018 trængte to maskerede gerningsmænd ind i hjemmet hos en yngre mand i Greve. Den ene gerningsmand rettede en skarpladt pistol mod mandens ansigt og truede ham til at udlevere en taske med cirka 11.000 kr.

Gerningsmanden skød herefter manden i benet. Da manden ville flygte, rettede gerningsmanden på cirka en meters afstand pistolen mod mandens overkrop og trykkede gentagne gange på aftrækkeren, uden at der afgik skud. Derefter tog gerningsmanden ladegreb på pistolen og trykkede igen på aftrækkeren, men stadig uden at et skud blev affyret. Drabsforsøget mislykkedes, idet de tekniske undersøgelser i sagen viste, at patronerne var fejlbehæftede.

Få dage efter hjemmerøveriet fandt politiet en pistol gemt på et grønt område ved Landlyst Vænge i Ishøj, og politiets hemmelige videoobservation af stedet samt dna-undersøgelser pegede på, at den 21-årige havde med våbnet at gøre. Det er gennem tekniske undersøgelser fastslået, at det var den pistol, som blev brugt under hjemmerøveriet.

Det andet drabsforsøg fandt sted om aftenen den 7. oktober 2018, hvor to unge mænd sad på en bænk i Gersagerparken i Greve. Bænken stod placeret op af en boligblok. To mænd kom kørende på en knallert. Den ene hoppede af og affyrede ikke under 11 skud mod de to unge mænd.

Den anden pistol havde den 21-årige i bukselinningen, da han få dage efter skyderiet i Greve blev anholdt i en bus på Ishøj Stationsvej i Ishøj. Tekniske undersøgelser har fastslået, at det var den pistol, som blev anvendt ved skudepisoden.

Den 21-årige, der har forklaret, at han er medlem af bandegrupperingen Brothas, erkendte, at han havde været i besiddelse af de to skydevåben. Han nægtede imidlertid at have haft noget med de to episoder at gøre.

Retten i Glostrup har dog fundet det bevist, at den 21-årige var til stede ved begge episoder, og at det var ham, der skød. Retten fandt det desuden bevist, at der i begge situationer havde været tale om drabsforsøg.

Retten har også fastslået, at den 21-åriges besiddelse af skydevåbnene i sagen i hvert fald til dels var på baggrund af den konflikt, som Brothas havde med to andre grupperinger - NNV-gruppen og Hundige Gruppen. Det har betydning for udmålingen af straffen, som kan forhøjes indtil det dobbelte.

Retten i Glostrup forventer, at strafudmålingen finder sted senere i dag. Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi har nedlagt påstand om, at den 21-årige dømmes til forvaring.