Forsøg. Ældre over 85 år får vaccine hos egen læge

- Det er rigtig godt, at borgere på 85+ nu får muligheden for at blive vaccineret tæt på deres hjem hos deres praktiserende læge. Der er i første omgang tale om en forsøgsordning, men går det godt, vil vi se på, om man kan udbrede muligheden for, at også andre borgerne kan blive vaccineret hos egen læge, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

- Vi er meget glade for, at vi nu kan tilbyde vores ældste patienter at blive vaccineret i kendte og trygge rammer hos deres egen læge. Vi synes jo det giver god mening at gøre det hos os. De fleste har kort afstand til egen læge og er vant til at komme her i forbindelse med vaccination. Vi kunne også se en stor opbakning fra vores læger til at være med i dette forsøg. Fra vi sendte invitationen ud, gik der kun få timer, så havde vi over 200 klinikker, der havde tilmeldt sig, siger Peder Reistad.