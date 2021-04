Se billedserie En skitse til projektet på Holbækmotorvejen, der vil fjerne trafikstøjen og give mulighed for byggeri og vedvarende energi. Illustration: Arkitekt Mads Lützen

Forslag fjerner trafikstøj: Boliger og vedvarende energi oven på motorvej

Vestegnen - 26. april 2021 kl. 18:05 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Holbækmotorvejen i Hvidovre skal indkapsles. Oven på skal der etableres anlæg til solenergi og bygges boliger.

Farvel til larm fra motorvejen - goddag til nye boliger og vedvarende energi, der er ejet og drevet af naboerne til motorvejen.

Det er arkitekt Mads Lützen, der er idemand bag det visionære projekt.

Naboerne til motorvejen danner et energifællesskab, som er drivkraften, der skal virkeliggøre projektet. De har allerede navngivet projektet Solporten, som signalerer, at vedvarende energi er indgangen til Hvidovre.

Plaget af trafikstøj I Hvidovre har naboerne til Holbækmotorvejen længe været generet af massiv støj fra de mange tusinde biler, som hver dag suser forbi deres bopæl, arbejdspladser og institutioner.

- Vi har i mange år været plaget af trafikstøjen fra motorvejen", siger formændene Eva Clasen-Nyquist og Michael Madsen, der repræsenterer to store boligområder, der ligger klods op ad motorvejen.

- Der er foretaget de sædvanlige tiltag for at dæmpe støjen med støjvolde, men støjen er der stadig. Derfor vil vi gerne være med til at deltage aktivt i at finde en endelig løsning på problemet, tilføjer de. Artiklen fortsætter under boksen

Det indeholder projektet i Hvidovre 35.000 kvadratmeter hybridpaneler (kombinerede solceller og solfangere).



Hybridpanelerne skal producere cirka 7.000.000 Kwt el om året og cirka 25.500.000 Kwt varme pr. år.



700 boliger med plads til cirka 3.000 beboere. Boligarealet er på cirka 70.000 kvadratmeter plus cirka 20.000 kvadratmeter gård og taghaver.



Fuldstændig fjernelse af støjgenerne fra motorvejen på den givne strækning.



Vil reducere partikelforurening fra bilerne i området.



Projektet vil finansieres delvist via aktiviteterne.

Naboerne, som er parcelhusejere, flere store boligområder og Hvidovre Fjernvarmeselskab, vil slå sig sammen i et nyt energifællesskab, som i et samarbejde med arkitekt Mads Lützen og ingeniørfirmaet KI ved direktør Einar Thór Ingólfsson, skal føre ideen frem til en virkeliggørelse.

- Vi har over årene fået dannet en »støjgruppe« med mange deltagere, hvor vi har forsøgt at føre ordet for naboerne til motorvejen for at håndtere støjproblemerne. Med det banebrydende forslag betræder vi en ny sti, hvor vi selv er med til at løse støjproblemerne, og det er en virkelig positiv konsekvens af forslaget, siger naboerne Svend Sørensen, Gert Krogstad-Nielsen og Mogens Jørgensen.

Borgmester bakker op Gruppen har også kontakt med Hvidovre Hospital, der som en god og grøn nabo kan indgå i det videre arbejde, mens Hvidovre Fjernvarmeselskab finder nye veje at betræde på energiområdet som aktiv deltager i energifællesskabet.

- Vi har i mange år arbejdet for at få dæmpet trafikstøjen, som med årene er blevet langt større og mere udfordrende. Det er dejligt at opleve vores borgere komme med helt nye initiativer og løsningsforslag. Jeg er på det seneste blevet præsenteret for flotte forslag, der lægger låg på Holbækmotorvejen og med en helt ny bydel ovenpå. Spændende forslag som jeg kun kan støtte op om undersøges nærmere, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Kan lade sig gøre Arkitekt Mads Lützen har fået ideen, som kan omdanne det støjplagede område til et attraktivt byområde.

Idéen er at bygge hen over motorvejen, så trafikken uhindret kan forsætte nedenunder, og at etablere solenergianlæg og skabe boliger og byrum ovenpå.

Han foreslår at indkapsle Holbækmotorvejen fra kommunegrænsen mod København til Avedøre Havnevej. Et solenergianlæg skal etableres på strækningen fra kommunegrænsen mod København til cirka midt for Hvidovre Hospital. Og fra hospitalet videre frem til Avedøre Havnevej kan der bygges boliger og erhverv. Byggeriet i dette projekt har yderligere den fordel, at der ikke skal inddrages grønne arealer til formålet

- Ved at se på motorvejen som et uudnyttet areal, så nøjes vi ikke kun med at fjerne støjen. Byggeriet afhjælper også boligmangel, skaber vedvarende energi, og så får vi samtidig omdannet et område med meget støj til faktisk at blive et attraktivt område at bo og leve i. Idéen vil kunne anvendes mange steder, hvor problemstillingen er den samme som i Hvidovre, forklarer Mads Lützen.

- Det som ligger nu, er en overordnet skitse. Hvis der er politisk vilje til det, så skal der udarbejdes et egentligt forprojekt, understreger Mads Lützen. Artiklen fortsætter under billedet

En skitse til et muligt boligbyggeri oven på Holbækmotorvejen i Hvidovre. Illustration: Arkitekt Mads Lützen

- For mig at se, er der ikke tvivl om, at det kan lade sig gøre, det handler mest om at se på, hvordan det kan lade sig gøre. Det er jo et komplekst sted, med meget infrastruktur og mange interessenter, tilføjer han.

Af samme årsag er selve forslaget gjort enkelt. Der er ikke tale om at skulle grave Holbækmotorvejen ned, eller at bygge hen over jernbanen.

- Idéen er at indkapsle Holbækmotorvejen, ved at rejse søjler på siderne af vejen og så lægge et »betonlåg« på, fortæller Mads Lützen.

Vedvarende energi Det geniale ved idéen er, at sol-energi og byggeri oven på motorvejen, vil kunne finansiere omkostningerne ved projektet.

Ideen med et energifællesskab kommer fra EBO Consult, der til daglig arbejder med energifællesskaber. I et typisk energifællesskab er det borgerne i et lokalområde, der er med til at løse energiforsyningen for et område som fx et fjernvarmeselskab, organiseret som et andelsselskab.

- I energifællesskabet investerer naboerne i fællesskab i vedvarende energi, og elproduktionen kan så anvendes af dem selv. På den måde får motorvejen en ny betydning både hvad angår støjdæmpning og etablering af vedvarende energianlæg i byområder, hvor der i forvejen ikke er meget plads til sådanne anlæg. Det er sjældent set, at aktive borgere kan løfte flere problemstillinger på én gang, sådan som det er tilfældet her, siger direktør Erik Christiansen fra EBO Consult.

Energifællesskabet vil i første omgang sørge for en nærmere analyse af hele projektet, så myndighedsbehandling, projektudvikling og økonomi kan belyses nærmere. Det er forventningen, at analysen foreligger i 2021, og det er håbet, at projektet realiseres indenfor en fem-årig periode, inklusive politiske behandlinger.

Hvad projektet præcist vil koste, er usikkert.

- Det er et komplekst regnestykke, som naturligvis skal på plads i næste fase af projektet, siger Mads Lützen.