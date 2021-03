Professor Henrik Westh er ansat på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, MRSA Knowledge Center, på Amager og Hvidovre Hospital. Pressefoto

Forskning fra Hvidovre Hospital: Svinekød kan føre til blærebetændelse

Vestegnen - 23. marts 2021 kl. 06:47 Kontakt redaktionen

En bestemt bakterie, Staphylococcus saprophyticus, er hovedårsag til urinvejsinfektion hos især yngre kvinder. Nu har et internationalt forskerhold med base i både Portugal, Spanien, Polen og på Hvidovre Hospital afdækket, at den kan spredes fra svinekødproduktion og vores fødevarer.

- Det er ny og betydningsfuld viden, for efter luftvejsinfektion er urinvejsinfektion den næst-hyppigste infektionsårsag til at søge læge, siger professor Henrik Westh fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AMH, som er blandt ophavsmændene til den nye forskning. Deres forskning er lige blevet publiceret i Center for Disease Controls-tidsskriftet Emerging Infectious Diseases.

Fra slagteri til tarmkanal Studiet viser, at S. saprophyticus fundet i et slagteri i Lissabon (på udstyr og i kød) var meget lig den udgave af bakterien, der via forbrugerens mad ender i vores mave-tarm-kanal og herfra inficerer blæren. Denne viden kan på sigt bidrage til at forebygge blærebetændelse og de tusindvis af sygedage, denne sygdom medfører hos især yngre kvinder.

Køkkenhygiejne er vigtig En forståelse af smitteveje via fødevarer er nødvendig for at man eventuelt senere fra politikere eller myndigheders side kan foretage tiltag. Et studie som dette bidrager med netop denne biologiske forståelse. Henrik Westh nævner tilberedning af mad som en faktor, hvor man som enkeltperson kan gøre en forskel.

- Hvis man får en sådan bakterie fra spækbrættet og ned i sin salat, vil den næppe have været tilberedt ved en temperatur, hvor den bliver slået ihjel, nævner professoren som et eksempel fra den helt nære hverdag. Studier af denne art kan således også tjene som en påmindelse om, at ens kødvarer skal varmes godt igennem.

Til kamp mod resistens Betændelse i underlivet bliver ofte behandlet med antibiotika. For at undgå resistens overfor antibiotika, er det centralt med forskning, der via forebyggelse kan nedsætte forbruget af antibiotika. Jo mindre antibiotika, vi bruger, jo sværere får bakterierne ved at udvikle resistens.

Urinvejsinfektioner påvirker mere end 150 millioner kvinder globalt og er både en byrde for samfundsøkonomien og, i de komplicerede tilfælde, for hospitaler verden over.

Den næst-hyppigste årsag til at yngre kvinder i Danmark får udskrevet antibiotika er urinvejsinfektion.

Kvinder er mest udsatte for urinvejsinfektion af anatomiske årsager. Bakterier i mave-tarm-kanalen har kortere vej til skeden, hvorfra de spreder sig til blæren.