Forskning: Kan coronavirus påvirke mandens sæd?

Smitter coronavirus via sæd? Og kan Covid-19 påvirke en mands sædkvalitet?

Det er en forskergruppe på Hvidovre Hospital ved at afdække.

Et kinesisk studie fra corona-pandemiens tidlige dage påviste coronavirus i sæden hos en mindre gruppe Covid-19-syge mænd. Dette studie blev startskuddet for et forskningsprojekt med base på Hvidovre Hospital. Nu er projektet, hvis navn slet og ret er »Sæd og SARS-CoV-2«, godt i gang.