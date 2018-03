Kan du tilberede komplicerede retter fra bunden, og går du op i økologi, er du blandt de ?kvalitetsbevidste?, som udgør 29,3 procent af danskerne. Foto: Ritzau Scanpix

Forskellige madtyper: Hvilken er du?

Vestegnen - 21. marts 2018 kl. 07:03 Af Niels Philip Kjeldsen, Søndagsavisen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny rapport har kortlagt de tre store grupper »madtyper« i Danmark. Se her, hvor du hører hjemme.

1) De kvalitetsbevidste (29,3%) Hvis du er en af dem, der virkelig kan lide at eksperimentere i køkkenet, prøve helt nye retter af og søge inspiration i udenlandske køkkener, hører du til i denne gruppe. Det er også her, flest går op i økologi og naturlighed og i at købe råvarer og lave mad. Du er til gengæld ikke særlig glad for hurtige løsninger som færdigretter eller færdigsovs.

Det er i denne gruppe, langt de fleste kan finde ud af at lave mad fra bunden. Det er eksempelvis lidt mere komplicerede ting som at porchere et æg, lave en fond, lave gratin og risotto, bage knækbrød og rugbrød og lave hummus, salsa og pesto fra bunden. Der er mellem fem og ti gange så mange i denne gruppe, der har lavet disse retter fra bunden inden for det seneste år, som i de andre grupper i undersøgelsen.

2) Det moderate flertal (56,4%) I denne gruppe er folk ikke ligeglade med madlavning, men der er trods alt langt imellem eksperimenter i køkkenet og helt nye retter på aftenbordet.

Naturlighed og økologi er ikke en prioritet, og det er i denne gruppe, flest kan lide at købe færdige elementer eller færdige retter til maden. Gruppen er karakteriseret ved at have en del børnefamilier og husstande med flere voksne, som ofte har en travl hverdag.

Meget tyder på, at der er en del i denne gruppe, som indimellem svinger sig op til at prøve noget nyt eller lave maden fra bunden. Det sker ikke lige så ofte som hos de kvalitetsbevidste, men her er trods alt en hel del, der har tilberedt ting som fond, stuvning, risotto, hjemmelavet is, mayonnaise, guacamole og pesto inden for det seneste år.

Noget tyder derfor på, at man i denne gruppe godt kan og vil, når tiden tillader det, eller lejligheden kræver en ekstra indsats.

3) De uengagerede (13,7%) Du hører til i denne gruppe, hvis du stort set aldrig prøver en ny ret, ekstremt sjældent eksperimenterer i køkkenet, er så godt som ligeglad med naturlighed og økologi og ser fødevareindkøb som en opgave, der bare skal overstås. Og så er du ikke voldsomt afvisende over for færdigretter.

I denne gruppe findes en hel del singler eller husstande, hvor der ikke er børn.

Det er her, man i langt de fleste tilfælde har den mindste andel, som har lavet diverse retter fra bunden inden for det seneste år. Selv gængse retter som lasagne, flæskesteg, pizza, pandekager, omelet, kartoffelmos og hjemmebagte boller er denne gruppe markant underrepræsenteret i, når man ser på, hvor mange der har lavet det fra bunden. Når det drejer sig om mere komplicerede retter, er det ofte under fem procent, der har givet sig i kast med det inden for det seneste år.

Kilde: Kvalitetsindeks 2017. Kristiane Holk Jeppesen, Gitte Lundberg Hansen, Tino Bech-Larsen og Klaus G. Grunert, Aarhus Universitet