Forsinkede S-tog: »Det må kunne gøres bedre«

Vestegnen - 23. april 2018 kl. 06:59 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lokale folketingsmedlem Mattias Tesfaye (S) vil hæve ambitionerne, så pendlerne kan regne med, at S-toget kører til tiden.

»Hvorfor affinder vi os med det her?« spørger Mattias Tesfaye.

Med henvisning til, at rigtig mange S-tog på både Køge Bugt-banen og Høje Taastrup-linjen kører med forsinkelser.

Mattias Tesfaye (S) er valgt i Brøndby-kredsen - der omfatter Ishøj, Vallensbæk og Brøndby - og så bor han privat i Albertslund. Han vil gerne bruge S-toget, men tør ikke stole på, at han kommer frem til tiden.

»Hvis jeg har et møde, som jeg bare ikke kan komme for sent til, så er jeg nødt til enten at tage et eller to S-tog tidligere, eller bruge bilen. Det er ikke godt nok. Det er afgørende, at passagererne kan stole på, at S-togene kører til tiden, når de skal på arbejde, til studiet eller andet,« påpeger Mattias Tesfaye.

Gennem spørgsmål til transportministeren har han i flere omgange sat fokus på den såkaldte kundepunktlighed. Det vil sige, hvor ofte S-toget ankommer som forventet. I beregningen indgår, at et S-tog ankommer punktligt, hvis det er forsinket i under tre minutter.

Det må kunne gøres bedre For nylig fortalte vi i Søndagsavisen Vestegnen, at punktligheden på Køge Bugt-banen var forbedret fra 2016 til 2017 - uden det dog var prangende. Kun i fire måneder af 2017 levede S-togene på Køge Bugt-banen op til det overordnede krav på 92,3 procent punktlighed. Kun i april, juli, oktober og november nåede man over dette tal. De værste måneder var maj og august med henholdsvis 86,9 og 85,5 procent kundepunktlighed.

Nu ligger der tal for Høje Taastrup Taastrup-strækningen i 2017. Kun i fem måneder lykkedes det at komme over det overordnede krav om 92,3 procent punktlighed - det vil sige syv måneder, hvor man lå under. De værste måneder på Høje Taastrup-strækningen var maj og august med en punktlighed på henholdsvis 84,3 og 86,0 procent.

»Det må kunne gøres bedre. Det virker som om man har affundet sig med noget, som er for dårligt. Det kan ikke være rigtigt, at man har nogle så uambitiøse målsætninger for S-togene - fx om det overordnede krav til punktlighed, og at man oven i købet mener, at forsinkelser under tre minutter er ok,« siger Mattias Tesfaye.

»Naturligvis kan man ikke opnå, at det spiller ét hundrede procent, men det skal være tæt på. Som pendler er det utilfredsstillende, at hver 10. afgang ikke kører til tiden, eller slet ikke kører. Når man har et arbejde, så er det jo ikke godt nok, at man kun møder til tiden ni ud af ti gange,« påpeger Mattias Tesfaye.

Større ambitioner »Efter min mening skal man starte med at skrue op for ambitionerne. Dernæst må man finde ud af, hvad der skal til for at nå de nye og mere ambitiøse mål. Og så må vi som politikere finde ud af, hvordan man kan skaffe pengene. Det er vigtigt for alle, at S-togene fungerer, at de kører til tiden og med god service. Måske man skal overveje, om en større del af indtægterne fra S-togene skal investeres i netop S-togene og ikke i andre dele af DSB,« lyder det fra Mattias Tesfaye.

Mange tusinde beboere på Vestegnen bruger hver eneste dag S-toget, når de skal pendle til og fra arbejde, studie eller andre gøremål. For Mattias Tesfaye er det afgørende, at man gør S-tog og anden kollektiv trafik så attraktiv - både økonomisk og i punktlighed - at pendlerne ikke fravælger den kollektive trafik.

»Hvis ikke S-toget kører ordentligt, så vil flere vælge at tage bilen, og det vil bare give mere trængsel på vejene. Det vil skabe yderligere spildtid, når folk skal sidde i kø, og det koster altså mange penge for samfundet. Og så ved man, at når folk først er begyndt at bruge bilen, så er det svært at få dem tilbage til den kollektive trafik. Det er en forkert udvikling. Vi må skabe en situation, hvor folk tør stille bilen og tage S-toget,« siger Mattias Tesfaye.