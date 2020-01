Se billedserie Repræsentanter for kommunerne deltog også i nytårsparaden på Falck-stationen i Greve. Fra venstre er det er det byrådsmedlem Henrik Olsen, Ishøj, borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup, borgmester Pernille Beckmann, Greve, og beredskabschef i 4K, Dennis Ottosen. Foto: Kim Rasmussen

Forsigtig optimisme i nyt beredskab

Vestegnen - 01. januar 2020

Det kommende år bliver uden de store ændringer i det nye Beredskab 4K, som nu skal rykke ud til brand, trafikuheld, kemikalieudslip og meget andet i Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk og Greve.

Efter nedsmeltningen af Østsjællands Beredskab, har de fire kommuner valgt at gå sammen i Beredskab 4K, der vil rykke ud fra Falck-stationerne i Taastrup og Greve. Det er Falck, der har kontrakt på at løse beredskabsopgaverne i de fire kommuner.

Det har været en turbulent og hård tid for brandfolkene. Senest er der sket nedskæringer i mandskabet, og der er kommet ændringer i måden, som beredskabet rykker ud på. Så frustrationerne har været til at tage og føle på.

Også noget, der kom frem, da Falck i Greve og Taastrup på årets sidste dag holdt en fælles nytårsparade på brandstationen i Greve. Til stede var blandt andet mange af de brandfolk, som i det daglige bemander køretøjerne, repræsentanter fra Beredskab 4K og Falck.

De kunne se tilbage på et 2019, hvor der blev kørt godt 807 ture fra stationen i Taastrup og godt 425 ture fra stationen i Greve. Det er på niveau med tidligere år.

Får lidt mere ro på

- Jeg tror det er vigtigt, at vi efter en lang og turbulent tid får tid til at have lidt ro på og passe vores arbejde, uden at hver eneste dag skal være en forandring, lød det fra Falcks områdeleder, Henrik Sass Christensen.

Han roste brandfolkene for at have løst opgaverne med faglig stolthed, passion og ærekærhed.

- I medarbejdere er dem, der gør forskellen i det daglige for mange mennesker, og det skal I være stolte af, tilføjede Henrik Sass Christensen.

Ros var der også til deltidsbrandfolkene, der kan tilkaldes efter behov. De har fået mange flere ture, hvor de haster til brandstationen enten hjemmefra eller fra deres daglige arbejdsplads, for at køre ud til brande og trafikuheld. Tidligere kørte deltidsudrykningen cirka 100 ture om året, men i 2019 er man blevet kaldt ud over 425 gange.

- Antallet af ture sætter stort pres på familielivet og et stort pres på jer over for jeres primære arbejdsgiver, når I så mange gange må rykke ud. En stor tak skal lyde til jer, jeres familier samt arbejdsgivere, der lider afsavn, når I må af sted. Vi vil fremadrettet arbejde hårdt på at nedbringe byrden, og antallet af ture den enkelte brandmand skal møde ind til, understregede Henrik Sass Christensen.

Tålmodighed i 2020

Greves borgmester Pernille Beckmann og Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler deltog begge i nytårsparaden. De er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen i Beredskab 4K.

Pernille Beckmann slog fast, at 2019 havde været en smule rodet år i beredskabet i forbindelse med opløsningen af Østsjællands Beredskab og dannelsen af Beredskab 4K.

Hun fastslog over for brandfolkene, at "de gode gamle dage" fra før Østsjællands Beredskab blev dannet, ikke kommer tilbage.

- Dog bliver det anderledes, og det bliver bedre, end den nuværende situation, sagde Pernille Beckmann.

Hun tilføjede dog, at det vil kræve noget tålmodighed. I 2020 vil der ikke ske større ændringer.

Beredskabschef Dennis Ottosen lovede, at der vil ske positive ændringer i fremtiden, selv om 2020 bliver et stille år, hvor der blandt andet er fokus på planlægning og målsætninger - samtidig med, at Beredskab 4K skal levere tryghed for beboere og virksomheder i de fire kommuner.

- Økonomien vil også i fremtiden have en rolle at spille, men den må ikke få lov at spille hovedrollen. Vi gider ikke en spare-dagsorden. Vi vil have en udviklings-dagsorden - at økonomien er som den er, er blot en af mange forudsætninger, fremhævede Dennis Ottosen.