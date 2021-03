Is-sæsonen i Hvidovre bliver forlænget - blandt andet af hensyn til kvindernes VM i ishockey i juni.

Send til din ven. X Artiklen: Forlænger istiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forlænger istiden

Vestegnen - 26. marts 2021 kl. 10:18 Kontakt redaktionen

Istiden i skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre bliver forlænget. Det sker ikke mindst for at understøtte elite-kvindernes mulighed for at træne i perioden frem til VM i ishockey, som netop er blevet udsat og løber af stablen i juni måned i Canada.

Hvidovre Kommunalbestyrelse har godkendt, at is-sæsonen i den nye skøjtehal inklusive curlinghallen i Frihedens Idrætscenter bliver forlænget til og med maj måned.

Det har været et stort ønske hos både Hvidovre Ishockey Klub og Dansk Ishockey Union, hvis medlemmer ikke har kunnet træne og spille kampe på grund af corona-nedlukningen, og som derfor ønsker at forlænge sæsonen for at kunne genoptage både træning og kampe i perioden frem til udgangen af maj måned. Samtidig giver det de af Hvidovre Ishockey Klubs spillere, som skal med til VM, mulighed for at træne og spille kampe som forberedelse til Verdensmesterskaberne i Canada til juni.

- Vi ved jo, at foreningerne og særligt de indendørs sportsgrene har været hårdt ramt af nedlukningen og den manglende træningsmulighed, det har medført. Derfor var der i kommunalbestyrelsen flertal for at vise denne ekstraordinære opbakning til både foreningerne, der benytter skøjtehallen i deres træning og til de ishockeyudøvere, der har brug for at kunne forberede sig godt til fx VM i ishockey for kvinder, siger borgmester Helle Adelborg.

Normalt bliver isen pillet af i to af Hvidovres tre is-haller med udgangen af marts måned, mens den tredje hal har is frem til udgangen af april måned, hvor der normalt er is-pause frem til august måned.

Den forlængede is-sæson i Hvidovre får betydning for både ishockey, skøjteløbere og curlingspillere. Til gengæld bliver der ikke åbent for offentligt skøjteløb i den forlængede is-sæson, fordi tidligere forsøg med det har vist, at der ikke er stor efterspørgsel efter at stå på skøjter efter 1. april.