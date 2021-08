Bogen ?Hajen Finn og Harry Halvøje på eventyr?er første del af en serie af fortællinger for de perfekte uperfekte børn og deres forældre.

Forfatter kredser om ensomhed i ny børnebog

Vestegnen - 15. august 2021 kl. 19:33 Kontakt redaktionen

'En dannelsesrejse for de perfekte uperfekte børn' kalder mads Pallesgaard selv sin nye børnebog.

'Hajen Finn og Harry Halvøje på eventyr', er titlen og bogen handler om de to gode venner hajen Finn og fisken Harry, som på hver deres måde er anderledes og bliver drillet af familie og venner. Hajen Finn er vegetar og Harry Halv-øje har kun et øje. De beslutter sig for at tage væk fra det hele, og sammen drager de ud på en spændende rejse fra Bornholm til Afrika, hvor de undervejs møder mange forskellige og anderledes væsner og personer. Hajen Finn og Harry Halvøje på eventyr er en børnebog, der egner sig til højtlæsning for de mindre børn eller som de lidt større børn kan læse selv.

Skal vælge deres egen vej

- Jeg har skrevet bogen som en hyggelig og inspirerende dannelsesrejse, der skal hjælpe børn til at føle, at det at være anderledes, hverken er forkert, dumt eller underligt. Samtidig skal den inspirere børn til at vælge deres egen vej i livet, fortæller forfatteren Mads Pallesgaard, der kommer fra Rødovre.

Med bogen vil han bidrage med et pusterum i en tid præget af et stigende forventningspres, som også rammer børnene. I historien er der også flettet referencer ind fra de voksnes verden, så der også er god underholdning for mor eller far.

Historiens dilemma er pakket ind i fortællingen om de to venner, der lever under vandet, og som egentlig bare gerne vil have det rart med hinanden og dem omkring sig. De bliver dog nødt til at drage ud på en lang rejse for at finde modet og styrken til at vende hjem igen og blive accepteret og være dem, de er.

Kredser om ensomhed

Fortællingen om Finn og Harry kredser om den ensomhed, der kan opstå for børn, når de er anderledes eller stikker lidt ud i forhold til andre børn. - Børn vil i bund og grund bare gerne passe ind, og derfor kan det være ekstra ensomt ikke at føle sig som en del af fællesskabet, mener Mads Pallesgaard. Hajen Finn og Harry Halvøje på eventyr ønsker at gøre op med forestillin-gen om, at det er negativt at gøre, tænke og føle noget andet end de andre, og den sætter fokus på, at det måske endda kan være en fordel af være sin egen. Hajen Finn og Harry Halvøje på eventyr er illustreret af tegninger, der appellerer til børn.

Lå længe i skuffen

Mads Pallesgaard har med Hajen Finn og Harry Halvøje på eventyr udlevet sin fortællelyst over for sine tre sønner. Figurerne Finn og Harry blev til på en ferie på Bornholm, da sønnerne var små, og den ældste søn Bertram bad sin far om at fortælle en historie. Efterfølgende skrev Mads historien ned og manuskriptet lå derefter i en skuffe, indtil sønnerne mindede ham om den og opfordrede ham til at dele den med andre børn, som kunne få lige så meget glæde af den, som de selv havde haft.

Bogen er udkommet på Skriveforlaget.