Forbipasserende stjæler fra økologisk vingård

Med lunt og solrigt sommervejr tegner i år til at blive en rigtig god sæson for de sjællandske vinbønder, men på en vingård lige uden for København er der skår i glæden.

For her oplever en økologisk vinbonde, at høsten trues af personer, der stjæler blade fra hendes vinplanter - blade, der er essentielle for, at druerne kommer til at smage, som de skal.