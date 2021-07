Se billedserie Et BRT 200S-projekt kan give flere muligheder for udvikling omkring stationerne.

Forbereder sig på hurtige busser

Vestegnen - 17. juli 2021 kl. 16:11 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Et af de større projekter i trafikplanen forrige uge, er en opgradering af buslinje 200S til en såkaldt BRT-buslinje - det vil sige, at busserne kører i deres helt egne spor, hvilket vil indebære kortere rejsetid, og at busserne kører til tiden. BRT-bussen er næsten som en letbane på asfalt.

For både Hvidovre og Rødovre vil der være tale om en markant opgradering af den kollektive trafik.

Samtidig vil BRT 200S betyde nye muligheder for vækst.

Det skyldes, at de særlige regler om udvikling af områder tæt på stationer, vil kunne bruges i dette tilfælde også.

Kan betyde investeringer Princippet om stationsnærhed betyder, at der kan planlægges større, brugsintensivt byggeri omkring stationerne - netop fordi der er nem adgang til kollektiv trafik.

Lokalisering i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport end generelt til og fra byfunktioner i de ikke-stationsnære områder.

Det er blandt andet brugt i stor stil omkring den kommende letbane, hvor virksomheder har investeret i at være placeret tæt på en letbanestation. Samlet set har det betydet milliardstore investeringer og tusindvis af nye arbejdspladser omkring letbanen. Artiklen fortsætter under boksen

BRT 200S skal gå fra Jernholmen på Avedøre Holme i Hvidovre og til Gladsaxe Trafikplads.



BRT 200S skal gå fra Jernholmen på Avedøre Holme i Hvidovre og til Gladsaxe Trafikplads.



Udgangspunktet er, at BRT-buslinjen skal køre på stort set samme strækning, som den nuværende 200S. Det vil sige langs med Avedøre Havnevej og Tårnvej på strækningen gennem Hvidovre og Rødovre.



BRT 200S skal blandt andet stoppe ved Friheden Station i Hvidovre - der bliver et trafikalt knudepunkt - og Rødovre Station.



Strækningen er på næsten 19 kilometer, og der er 21 stationer. Køretiden for hele strækningen er beregnet til 42 minutter. En BRT 200S får færre stop end den nuværende buslinje 200S - for at forkorte køretiden.



På næsten hele strækningen er sporet udformet som en selvstændig to-sporet vej i midten af den eksisterende vej, og der er på hele strækningen lagt vægt på fremkommelighed og komfort. Blandt andet er det forudsat, at de hurtige busser bliver prioriteret i næsten alle lysregulerede vejkryds.



Stationerne er på hele strækningen udformet med rummelige perroner med gode vente- og læfaciliteter. Det er planen, at der skal være en tæt sammenhæng til gang- og cykelstinettet, og mulighed for parkering af cykler og løbehjul.



Idéen bag en BRT 200S er en buslinje på højt niveau - fuldt sammenlignelig med en letbane målt på kvalitet, rejsetid og rettidighed.

Der er beregnet 11-12.000 påstigere på en almindelig hverdag. Der er på nuværende tidspunkt taget udgangspunkt i 10-minutters drift i dagtimerne.



Ser man på hele BRT 200S-strækningen, så er der i en afstand på 800 meter fra stationerne cirka 65.000 indbyggere, cirka 30.000 arbejdspladser og cirka 13.000 studiepladser.

Nu er der mulighed for, at samme princip kan anvendes i forbindelse med BRT 200S.

Hvidovre Kommune har udarbejdet en ansøgning i samarbejde med Rødovre Kommune, Movia og Region Hovedstaden, i første omgang med fokus på to stationer i Hvidovre. Det er stationerne ved Hvidovre Hospital og ved kontorhuset på Avedøre Holme. I Rødovre er der peget på et område omkring stationen ved Rødovre Centrum.

Måske kontorbyggeri Ved Hvidovre Hospital-stationen åbner det mulighed for planlægning for kontorerhverv for eksempel langs Avedøre Havnevej, som kan være med til at skærme for trafikstøj, hvis der etableres boliger i et muligt byudviklingsområde syd for Høvedstensvej.

På samme måde kan et stationsnært område i den nordlige del af Avedøre Holme øge chancerne for, at Hvidovre Kommune kan planlægge for muligheden for, at der på sigt kan etableres et udviklingscenter på Avedøre Holme, hvor områdets virksomheder kan samarbejde med vidensinstitutioner om produktionsudvikling.

Projekt skal undersøges Samtidig med Hvidovre Kommune har sendt ansøgning om de to stationsnære områder, har kommunen også frigivet 870.000 kroner, som er Hvidovres andel af udgiften til en forundersøgelse af BRT 200S.

Forundersøgelsen skal blandt andet belyse de vejtekniske løsninger, der skal foretages, beskrivelser af dagens trafikale situation, den forventede byudvikling og analyser af det omkringliggende opland.

En af de ting, som endnu mangler at blive belyst, og som man vil se på, er konsekvenserne for biltrafikken, når man anlægger en BRT 200S.

Der skal også ses på økonomien i hele projektet, der skal regnes på passagertal og på konsekvenserne for kommunens øvrige busdrift. Og så skal der ske en vurdering af konsekvenserne i forhold til klima, støj og miljø.