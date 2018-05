Et forældrepar fra Vestegnen har fået dom for at slå deres to børn. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Forældre dømt for at slå børnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre dømt for at slå børnene

Vestegnen - 11. maj 2018 kl. 07:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forældrepar fra Vestegnen er i Østre Landsret blevet dømt for at have slået parrets to børn. Det oplyser Østre Landsret.

Det er navnlig på baggrund af børnenes forklaringer fundet bevist, at faderen i en periode på omkring to år forud for den 28. september 2016 adskillige gange har slået sønnen, der dengang var 10-12 år, med flad hånd på ryg, skulder og især i bagdelen, og at faderen i samme periode også har slået datteren, der dengang var 7-9 år, med flad hånd i bagdelen.

Moderen har i samme periode adskillige gange slået sønnen med flad hånd på låret og i bagdelen.

Der var for begge de tiltalte tale om hårde slag, som er omfattet af straffelovens almindelige voldsbestemmelse. Det er endvidere bevist, at de to forældre gensidigt har været bekendt med, at den anden udøvede vold, og i visse tilfælde har overværet, at den anden udøvede vold.

Begge børn er blevet videoafhørt kort efter, at sagen er blevet anmeldt til politiet, og videoafhøringerne er afspillet under domsmandssagen, både i byretten og i landsretten.

Efter det oplyste er der tale om en i øvrigt socialt velfungerende familie, hvor begge forældre er veluddannede, og hvor børnene klarer sig godt i skolen.

Faderen er idømt fængsel i 30 dage og moderen fængsel i 20 dage. Straffene for begge er gjort betinget med vilkår om, at de dømte ikke begår strafbart forhold i en prøvetid på et år.

Byretten var nået til samme resultat.