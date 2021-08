For seniorer: Lær at færdes sikkert på nettet

- Det digitale fylder meget i vores hverdag, og hvis man ikke forstår at bruge en e-mail eller ved, hvordan man kommer på netbanken, kan det opleves som en begrænsning i forhold til at leve et selvstændigt og aktivt liv. Det er vigtigt, at man uanset alder får en grundlæggende forståelse og bliver i stand til at tage et aktivt valg om, hvordan man er online. Mange bruger også de sociale medier til at invitere til aktiviteter eller til at aftale at mødes i den virkelige verden.