Se billedserie Stand Up Paddle - SUP - er en populær aktivitet. Det gælder dog om at tænke på sikkerheden.

Vestegnen - 14. juli 2020 kl. 15:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den seneste uge har, på grund af vejret, været stille på strandene - men livredderne har haft travlt, oplyser Trygfonden Kystlivredning, som har livreddere i Strandparken i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige.

Når vejret ikke er til at ligge på stranden i timevis eller til lange badeture, så bruger mange vandet på en anden måde. Igen i år har rigtig mange kastet sig over den populære vandsport Stand Up Paddle - SUP, hvor man står på et langt surfbræt og padler sig frem. SUP er både rigtig sjovt og god træning, men mange glemmer at tænke på sikkerheden, og det har allerede ført til flere farlige situationer på vandet i denne sommer.

I sidste uge måtte livredderne fra Trygfonden Kystlivredning flere gange i vandet for at hente SUP'ere i land, der var blevet taget af vinden, og det får nu livredderne til at advare mod især oppustelige SUP i fralandsvind.

Gode SUP-råd Kystlivredningschefens gode råd til en sjov og sikker tur med SUP:

Tag et kursus eller få en grundig introduktion, før du tager ud for første gang.

Hav svømmefærdighederne i orden - og hvis du har børn med ud, så sørg også for, at de er habile svømmere.

Sørg for at have vest på og hav altid en sikkerhedsline mellem dig og boardet - også kaldet en leash.

Vær opmærksom på fralandsvind og brug appen ”SejlSikkert”, der viser vindforholdene lige dér, hvor du er.

Tag ikke ud alene, og medbring altid en telefon i et vandtæt etui.

- Vi kan se på strandene, at der er rigtig mange, der i denne sommer har kastet sig over SUP, og mange af de SUP-boards, som vi ser på vandet, er oppustelige. Et oppustelig SUP-board agerer fuldstændig som et stort badedyr, når der er vind. Jeg tror, at de fleste ved, at det ikke er særlig smart at tage ud på en kæmpe oppustelig enhjørning i fralandsvind, men vi har oplevet, at både børn og voksne tager ud på oppustelige SUP-boards i fralandsvind, og i sidste uge måtte vi redde flere personer på SUP-boards i land, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i Trygfonden Kystlivredning, og fortsætter:

- SUP er en virkelig sjov vandsport, som jeg også selv dyrker flittigt med mine børn i min fritid, og det er en sport, der er let at komme i gang med. Der findes masser af steder rundt om i landet, hvor man kan leje SUP-boards. Jeg ved, at mange af de udlejere er rigtig gode til at tale sikkerhed, men jeg vil alligevel opfordre til, at alle - både udlejere og lejere - er opmærksomme på, at oppustelige SUP-boards er en dårlig idé i fralandsvind. Jeg vil også anbefale, at man tager et kursus eller får en grundig introduktion, inden man kaster sig over SUP for første gang, siger Anders Myrhøj.

Aktionstal på de lokale strande Aktionstallene i Strandparken i sidste uge var disse:

Brøndby: 0 livreddende aktioner, 0 førstehjælpsaktioner, 1 forebyggende aktion og 99 oplysende indsatser.

Vallensbæk: 0 livreddende aktioner, 0 førstehjælpsaktioner, 0 forebyggende aktioner og 36 oplysende indsatser.

Ishøj: 0 livreddende aktioner, 0 førstehjælpsaktioner, 5 forebyggende aktioner og 128 oplysende indsatser.

Hundige: 0 livreddende aktioner, 0 førstehjælpsaktioner, 1 forebyggende aktion og 65 oplysende indsatser.