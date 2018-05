Folketinget har givet grønt lys til byggeriet af et nyt gymnasium i Albertslund.

Folketinget siger ja til nyt gymnasium på Vestegnen

Vestegnen - 20. maj 2018 kl. 14:06

Der investeres 230 millioner kroner i det nye Vestskoven Gymnasium, som skal stå færdigt i 2020.

Fra undervisning i et nedslidt lejemål, til nye lækre faciliteter.

Det er den korte version om de 230 millioner kroner, som Folketinget nu har sagt ja til, så der kan bygges et nyt, 10.000 kvadratmeter stort gymnasium i Albertslund - der vil få navnet Vestskoven Gymnasium.

Albertslund Gymnasium er en del af Next - Uddannelse København, der har ansøgt om grønt lys til byggeriet. Investeringen er på 230 millioner kroner - og en del af pengene kommer fra staten i form af et etableringstilskud på 60,8 millioner kroner og et tilskud til renovering af naturfagslokaler på 5,5 millioner kroner. Resten af investeringen på 163,7 millioner kroner hentes ved optagelse af realkreditlån.

Albertslund Gymnasium ligger i dag i lejede kommunale bygninger mellem Løvens Kvarter og Oksens Kvarter. Det er dog økonomisk uforsvarligt at foretage en større renovering, som for få år siden blev skønnet til at koste 130 millioner kroner, samtidig med man ikke ville kunne opnå den bedst mulige planløsning. Derfor er det endt med nybyggeri.

Lokalt samarbejde

Albertslund Kommune er ikke som sådan involveret i gymnasiet, som er en selvejende institution med statsfinansiering. Der har dog været et tæt samspil mellem kommunen og gymnasiet.

Kommunen har solgt en grund ved Liljens Kvarter, hvor den kommunale musikskole tidligere lå, til en favorabel pris, mod at musikskolen efterfølgende kan leje sig ind i

gymnasiets musikfaciliteter i de sene eftermiddags- og aftentimer.

Ved siden af gymnasiet opfører Albertslund Kommune en bygning, der udover at rumme digitale og fleksible kontormiljøer, tillige rummer et auditorium, som efter kommunens ønske skal anvendes af gymnasiets elever på fordelagtige vilkår. Denne bygning skal desuden huse Gate21, som er et partnerskab bestående af regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder på at gøre Storkøbenhavn førende i verden indenfor grøn vækst og omstilling.

Som en del af visionen for det kommende gymnasium er Next gået ind som partner i Gate21. Ambitionen er blandt andet, at samarbejdet kan tiltrække unge, der ønsker at oparbejde kompetencer indenfor grøn vækst og omstilling.

Som en del af det kommende gymnasium, er der projekteret teknik- og naturfagslokaler samt en stor værkstedshal, så man på stedet vil kunne udbyde introducerende forløb for erhvervsuddannelser.

Det nye Vestskoven Gymnasium vil kunne rumme cirka 800 årselever. Der er med andre ord taget højde for den stigning i søgningen, som Albertslund Gymnasium allerede i dag oplever.

Fra det kommende skoleår tilbyder Albertslund Gymnasium alle fire gymnasieuddannelser, i øvrigt som det første i Danmark. Det er stx (almen studentereksamen), htx (teknisk studentereksamen), hhx (merkantil studentereksamen) og hf (hf-eksamen). Stx, htx og hhx er tre-årige og målrettet mellemlange og lange videregående uddannelser, mens hf er to-årig og målrettet professionsbachelor.