Se billedserie Melanie fik huen på af sin mormor.

Send til din ven. X Artiklen: Første student: Ordblind og med flot gennemsnit Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første student: Ordblind og med flot gennemsnit

Vestegnen - 21. juni 2020 kl. 14:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en ydmyg, men glad og lettet Melanie, der trådte ud af eksamenslokalet efter at have fået resultatet af lærers og censors votering. Det blev til et flot 10-tal i biologi.

"Tillykke!" lød det fra familie og klassekammerater, der kunne omfavne og lykønske Melanie med det flotte resultat. Et resultat der lever op til Melanies egne forventninger og bestemt også familiens forventninger og forhåbninger.

Melanie har de sidste tre år gået på Vestegnen HF & VUC, hvor hun sammen med en klasse af andre unge, har taget en HF skræddersyet til ordblinde.

- Melanie har været en del af en sammentømret klasse med samme udfordring, der har sikret et stærkt og trygt studiemiljø. I disse klasser bliver udfordringer vendt til en styrke, til noget at samles om. Derfor er hun også en stærk student, siger Rikke Randorff Hegnhøj som er uddannelseschef for HF på Vestegnen HF & VUC.

Stoltheden lyser ud af Melanie, men hun siger også:

- Det har ikke været nemt at være ordblind og læse til eksamen i en periode med corona. Meget af undervisningen er foregået virtuelt og den gode klasseundervisning og fællesskab har været savnet. Det har været en stressende periode.

På trods af dette har Melanie fundet styrken, og står nu med en flot hue på, som familiens ældste medlem, mormor, fik æren af at sætte på.

Melanie sluttede med at få huen på i et naturvidenskabeligt fag, men hun har sammensat sin uddannelse af flere fag fra forskellige fagområder, som giver hende mulighed for at søge ind på videre uddannelse. Mulighederne er mange, dog overvejer hun at læse videre til optometrist.

Uddannelseschef Rikke Randorff Hegnhøj:

- Vi er stolte af vores særlige tilbud til udvalgte elever, der kan finde fællesskab med andre med lignende livsvilkår. Ordblindetilbuddet er et af disse. I efteråret går vi i gang med et tilbud der bygger på de samme tanker, nemlig et tilbud for fagligt stærke unge med psykisk sårbarhed. Også her vil vi kunne vende udfordringen til en styrke med udgangspunkt i faglighed og tryghed.

Melanie fejrede dagen med familien. I den kommende uge skal hun, og alle de andre studenter, fejres ved en translokation og efterfølgende vognkørsel.