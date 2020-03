Første beboere i ny bydel

- Velkommen til Glostrup, lød det fra borgmester John Engelhardt, der fremhævede, at de nye lækre lejligheder alle har altan, og at der under bygningen er p-kælder. Foruden en p-plads i kælderen, er der mulighed for at tilkøbe en ladestander til elbiler.

Kirkebjerg-området vil blive udviklet over de næste 10-15 år. Målet er at skabe et varieret område, der er præget af kvalitet og grønne områder. Det betyder blandt andet, at man ikke ønsker, at der bygges for tæt, og at mest mulig parkering skal væk fra terræn.