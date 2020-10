Der er rig mulighed for vind i håret og flot natur, når man er på cykeltur med en cykeltursvenFoto: Katrine Bøgh Sørensen

Først manglede de frivillige nu mangler de ældre

Vestegnen - 01. oktober 2020 kl. 17:52 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Vind i det grå hård og kroppen solidt plantet på rullende hjul. Nogenlunde sådan kan Brøndby Kommunes initiativ "Cykeltursvenner" beskrives. Her kører frivillige borgere deres ældre medborgere en tur på elektriske rigshaw-cykler. Ruten kan være ud i naturen, til et gammelt barndomshjem, en afdød vens grav eller bare ud i det blå. Der er ingen regler, kun at rytter og passager er enige om målet.

- Det har stor betydning for de ældre, som ellers ikke lige kan komme ud. Det giver dem en fornemmelse for luft, vejr og by, som de ellers ikke får til daglig, forklarer frivillighedskonsulent ved Brøndby Kommune Katrine Bøgh Sørensen.

Først manglede Brøndby Kommune frivillige cykeltursvenner, men efter en kampagne er det hele nu vendt på hovedet, og der er faktisk mangel på ældre, som gerne vil have en tur i cykelvognen.

Det er især ældre fra eget hjem, som Brønby Kommune gerne vil i kontakt med, fordi de i mindre grad end dem på plejehjem har viden om tilbuddene i kommunen. Der er ingen krav til hverken psykisk eller fysisk tilstand, det eneste, der gælder, er, at man gerne vil på cykeltur med en cykeltursven.

På trods af, at der nu godt kunne bruges flere ældre til at sidde foran i cyklerne, så understreger Katrine Bøgh Sørensen, at der også altid kan bruges frivillige cykelryttere.